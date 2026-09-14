Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

TB Mauhaw IX milik PT Pertamina Patra Niaga mengevakuasi korban KM Virgo Transport 8 (Basarnas Banjarmasin)
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan mendetailkan data korban selamat dalam kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa per Senin siang (14/9). Sebanyak 108 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara 6 orang korban meninggal dunia dan 129 hilang.
“Dari 243 korban, telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga korban dilaporkan masih dalam pencarian sejumlah 129 penumpang," ungkap Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
Dari 114 korban yang sudah dievakuasi, sebanyak 85 diantaranya dibawa ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak 17 orang dievakuasi oleh KN SAR Laksmana 241 dan TB Mauhaw IX. Rinciannya 16 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia.
Dari kapal KN SAR Laksmana 241 dan TB Mauhaw IX inilah nama-nama yang selamat:
1. Dodit Mujiono (41 tahun) asal Situbondo
2. Yahya (23 tahun) asal Jombang
3. Apriyanto (34 tahun) asal Tulungagung
4. Edi Sutrisno (42 tahun) asal Kediri
5. Muh. Fathir (20 tahun) asal Garut
6. Deny Agung Presetno (31 tahun) asal Nganjuk
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