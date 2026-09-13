Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Getafe menjamu Deportivo La Coruna pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Duel kedua tim diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang. (Deportivo La Coruna)
JawaPos.com — Getafe dan Deportivo La Coruna berpeluang berbagi poin saat bertemu pada lanjutan Liga Spanyol di Coliseum, Minggu (13/9/2026).
Deportivo La Coruna datang dengan modal delapan poin dari empat pertandingan, sedangkan Getafe baru mengoleksi empat poin dan menempati posisi ke-15 klasemen.
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Getafe baru meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari empat pertandingan Liga Spanyol musim 2026/2027. Koleksi empat poin membuat tim asuhan Jose Bordalas sementara berada di posisi ke-15 klasemen.
Start kurang meyakinkan itu diperparah padatnya jadwal karena Getafe juga tampil di Conference League. Mereka tetap berhasil lolos ke fase liga setelah mengalahkan Partizan dengan agregat 4-3.
Getafe kini memiliki empat pertandingan liga sebelum memasuki fase liga Conference League pada Oktober. Setelah menghadapi Deportivo La Coruna, mereka dijadwalkan bertemu Real Betis, Malaga, dan Barcelona.
Hasil imbang 1-1 melawan Celta Vigo menjadi modal terbaru Getafe sebelum menjamu Deportivo La Coruna.
Laga tersebut juga memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah bagi Bordalas, terutama untuk meningkatkan konsistensi permainan timnya.
Pertemuan kali ini menjadi duel pertama kedua klub sejak Februari 2018.
Getafe punya sedikit keunggulan dalam rekor head-to-head dengan delapan kemenangan dari 22 pertemuan, sedangkan Deportivo La Coruna mengoleksi tujuh kemenangan.
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