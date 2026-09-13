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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 04.51 WIB

Lebih Suka Diam dan Mengamati? Bisa Jadi Kamu Punya 7 Kekuatan Ini

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kehidupan sosial, orang yang aktif berbicara, mudah bergaul, dan berani tampil di depan umum sering kali dianggap lebih percaya diri dan unggul.

Sementara itu, mereka yang lebih pendiam, membutuhkan waktu untuk berpikir, atau nyaman menghabiskan waktu sendiri terkadang justru mendapat label negatif.

Padahal, menjadi introvert tidak sama dengan pemalu, tidak percaya diri, ataupun antisosial. Introversi lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh energi dan memproses berbagai informasi dari lingkungan sekitarnya.

Sejumlah karakter yang kerap dianggap sebagai kekurangan justru dapat menjadi kelebihan apabila digunakan secara tepat.

Dilansir dari Expert Editor, berikut tujuh kekuatan orang introvert yang sering kali disalahartikan sebagai kelemahan.

1. Tidak terburu-buru saat mengambil keputusan

Orang introvert terkadang dianggap terlalu lama dalam menentukan pilihan.

Padahal, mereka cenderung membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kemudian mengambil keputusan secara lebih matang.

Kebiasaan berpikir sebelum bertindak dapat membantu seseorang menghindari keputusan impulsif. Dalam situasi tertentu, kemampuan untuk berhenti sejenak dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang justru menjadi sebuah keunggulan.

2. Nyaman menghabiskan waktu sendiri

Bagi sebagian orang, menghabiskan banyak waktu sendirian dianggap sebagai tanda kesepian atau sulit bersosialisasi.

Namun, bagi introvert, waktu sendiri dapat menjadi kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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