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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.20 WIB

Lebih Betah Sendiri, 5 Zodiak Ini Punya Sifat Introvert yang Kuat

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu sendirian mungkin terasa membosankan. Namun, bagi mereka yang memiliki kecenderungan introvert, kesendirian justru dapat menjadi momen untuk beristirahat, berpikir, dan mengisi kembali energi.

Orang introvert bukan berarti tidak menyukai orang lain atau tidak mampu bersosialisasi. Mereka hanya cenderung lebih nyaman dengan lingkungan yang tenang dan hubungan yang tidak terlalu ramai.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih introspektif dan menikmati waktu pribadi. Mereka dapat merasa nyaman ketika memiliki ruang untuk mengeksplorasi pikiran maupun perasaan tanpa terlalu banyak gangguan dari luar.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan introvert dan senang menikmati kesendirian.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius dalam mengejar target. Mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tidak keberatan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja mewujudkannya.

Karakter yang praktis membuat Capricorn cenderung tidak membutuhkan banyak keramaian untuk merasa bahagia. Mereka justru dapat berkonsentrasi lebih baik ketika memiliki ruang sendiri.

Waktu sendirian juga memberi kesempatan bagi Capricorn untuk menyusun rencana, mengevaluasi pencapaian, dan kembali fokus pada ambisinya.

Mereka mungkin terlihat terlalu serius bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya Capricorn hanya memiliki cara sendiri dalam menikmati kehidupan.

2. Pisces

Pisces memiliki dunia imajinasi yang cukup kuat. Mereka sering membutuhkan waktu sendiri untuk menuangkan berbagai ide, perasaan, dan kreativitas yang ada dalam pikirannya.

Kesendirian bagi Pisces bukan sekadar menjauh dari orang lain. Momen tersebut dapat menjadi kesempatan untuk membaca, berkarya, berkhayal, atau sekadar membiarkan pikirannya berjalan bebas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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