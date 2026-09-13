6 Hal Sepele yang Ternyata Bisa Bikin Introvert Kewalahan, Apa Saja?

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merespons lingkungan dan berinteraksi dengan orang lain. Bagi individu introvert, suasana yang terlalu ramai atau interaksi sosial yang berlebihan terkadang dapat menguras energi lebih cepat.
Hal tersebut bukan berarti seorang introvert tidak menyukai orang lain atau sengaja menghindari kehidupan sosial. Mereka hanya cenderung membutuhkan waktu tenang untuk memulihkan energi setelah menerima banyak rangsangan dari lingkungan.
Dilansir dari Geediting, ada sejumlah situasi yang umumnya dapat membuat orang dengan kecenderungan introvert merasa kurang nyaman. Berikut di antaranya.
Lingkungan yang dipenuhi suara keras, cahaya menyilaukan, atau kerumunan orang dapat membuat sebagian introvert cepat merasa kewalahan.
Mereka cenderung membutuhkan suasana yang lebih tenang agar dapat berkonsentrasi dan merasa nyaman. Setelah berada dalam lingkungan yang penuh stimulasi, waktu sendirian dapat membantu mereka mengembalikan energi.
Basa-basi bukan selalu menjadi jenis percakapan favorit bagi introvert. Mereka umumnya lebih menikmati pembicaraan yang memiliki topik jelas dan memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan secara lebih mendalam.
Karena itu, obrolan singkat mengenai hal-hal sepele dapat terasa kurang menarik atau justru melelahkan bagi sebagian introvert. Bukan berarti mereka tidak suka berbicara, melainkan lebih memilih kualitas percakapan dibandingkan jumlah interaksi.
Introvert sering kali membutuhkan waktu untuk mendengarkan, mengamati, dan menyusun pemikiran sebelum memberikan respons.
Ketika pembicaraan mereka dipotong atau sering disela, hal tersebut dapat membuat mereka kehilangan alur pemikiran. Situasi semacam ini pun bisa terasa mengganggu, terutama ketika mereka sedang berusaha menyampaikan sesuatu dengan hati-hati.
Salah satu hal yang dapat membuat introvert tidak nyaman adalah ketika kepribadian mereka langsung diberi label tertentu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022