6 Hal Sepele yang Ternyata Bisa Bikin Introvert Kewalahan, Apa Saja?

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merespons lingkungan dan berinteraksi dengan orang lain. Bagi individu introvert, suasana yang terlalu ramai atau interaksi sosial yang berlebihan terkadang dapat menguras energi lebih cepat.

Hal tersebut bukan berarti seorang introvert tidak menyukai orang lain atau sengaja menghindari kehidupan sosial. Mereka hanya cenderung membutuhkan waktu tenang untuk memulihkan energi setelah menerima banyak rangsangan dari lingkungan.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah situasi yang umumnya dapat membuat orang dengan kecenderungan introvert merasa kurang nyaman. Berikut di antaranya.

1. Terlalu banyak rangsangan Lingkungan yang dipenuhi suara keras, cahaya menyilaukan, atau kerumunan orang dapat membuat sebagian introvert cepat merasa kewalahan.

Mereka cenderung membutuhkan suasana yang lebih tenang agar dapat berkonsentrasi dan merasa nyaman. Setelah berada dalam lingkungan yang penuh stimulasi, waktu sendirian dapat membantu mereka mengembalikan energi.

2. Percakapan yang terlalu ringan Basa-basi bukan selalu menjadi jenis percakapan favorit bagi introvert. Mereka umumnya lebih menikmati pembicaraan yang memiliki topik jelas dan memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan secara lebih mendalam.

Karena itu, obrolan singkat mengenai hal-hal sepele dapat terasa kurang menarik atau justru melelahkan bagi sebagian introvert. Bukan berarti mereka tidak suka berbicara, melainkan lebih memilih kualitas percakapan dibandingkan jumlah interaksi.

3. Sering diinterupsi Introvert sering kali membutuhkan waktu untuk mendengarkan, mengamati, dan menyusun pemikiran sebelum memberikan respons.

Ketika pembicaraan mereka dipotong atau sering disela, hal tersebut dapat membuat mereka kehilangan alur pemikiran. Situasi semacam ini pun bisa terasa mengganggu, terutama ketika mereka sedang berusaha menyampaikan sesuatu dengan hati-hati.