Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 05.29 WIB

6 Hal Sepele yang Ternyata Bisa Bikin Introvert Kewalahan, Apa Saja?

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merespons lingkungan dan berinteraksi dengan orang lain. Bagi individu introvert, suasana yang terlalu ramai atau interaksi sosial yang berlebihan terkadang dapat menguras energi lebih cepat.

Hal tersebut bukan berarti seorang introvert tidak menyukai orang lain atau sengaja menghindari kehidupan sosial. Mereka hanya cenderung membutuhkan waktu tenang untuk memulihkan energi setelah menerima banyak rangsangan dari lingkungan.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah situasi yang umumnya dapat membuat orang dengan kecenderungan introvert merasa kurang nyaman. Berikut di antaranya.

1. Terlalu banyak rangsangan

Lingkungan yang dipenuhi suara keras, cahaya menyilaukan, atau kerumunan orang dapat membuat sebagian introvert cepat merasa kewalahan.

Mereka cenderung membutuhkan suasana yang lebih tenang agar dapat berkonsentrasi dan merasa nyaman. Setelah berada dalam lingkungan yang penuh stimulasi, waktu sendirian dapat membantu mereka mengembalikan energi.

2. Percakapan yang terlalu ringan

Basa-basi bukan selalu menjadi jenis percakapan favorit bagi introvert. Mereka umumnya lebih menikmati pembicaraan yang memiliki topik jelas dan memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan secara lebih mendalam.

Karena itu, obrolan singkat mengenai hal-hal sepele dapat terasa kurang menarik atau justru melelahkan bagi sebagian introvert. Bukan berarti mereka tidak suka berbicara, melainkan lebih memilih kualitas percakapan dibandingkan jumlah interaksi.

3. Sering diinterupsi

Introvert sering kali membutuhkan waktu untuk mendengarkan, mengamati, dan menyusun pemikiran sebelum memberikan respons.

Ketika pembicaraan mereka dipotong atau sering disela, hal tersebut dapat membuat mereka kehilangan alur pemikiran. Situasi semacam ini pun bisa terasa mengganggu, terutama ketika mereka sedang berusaha menyampaikan sesuatu dengan hati-hati.

4. Kesalahpahaman mengenai kepribadian introvert

Salah satu hal yang dapat membuat introvert tidak nyaman adalah ketika kepribadian mereka langsung diberi label tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lebih Suka Diam dan Mengamati? Bisa Jadi Kamu Punya 7 Kekuatan Ini - Image
Kepribadian

Lebih Suka Diam dan Mengamati? Bisa Jadi Kamu Punya 7 Kekuatan Ini

Senin, 14 September 2026 | 04.51 WIB

Terlihat Aneh bagi Orang Lain, Ini 7 Kebiasaan yang Sering Dimiliki Introvert - Image
Kepribadian

Terlihat Aneh bagi Orang Lain, Ini 7 Kebiasaan yang Sering Dimiliki Introvert

Senin, 14 September 2026 | 02.05 WIB

Lebih Betah Sendiri, 5 Zodiak Ini Punya Sifat Introvert yang Kuat - Image
Zodiak

Lebih Betah Sendiri, 5 Zodiak Ini Punya Sifat Introvert yang Kuat

Jumat, 11 September 2026 | 06.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore