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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 02.05 WIB

Terlihat Aneh bagi Orang Lain, Ini 7 Kebiasaan yang Sering Dimiliki Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Introvert sering kali mendapatkan label sebagai pribadi yang pemalu, tidak suka bergaul, atau bahkan dianggap tidak nyaman berada di sekitar orang lain.

Padahal, menjadi introvert tidak otomatis berarti seseorang membenci interaksi sosial. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam mengolah energi, berkomunikasi, dan menikmati waktu bersama orang lain.

Ada pula sejumlah kebiasaan introvert yang dari luar mungkin terlihat membingungkan. Namun, bagi mereka, perilaku tersebut bisa terasa sangat wajar.

Dilansir dari YourTango, berikut tujuh hal yang cukup sering dilakukan orang introvert dan terkadang membuat orang lain sulit memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan.

1. Tidak Mudah Membuka Kehidupan Pribadi

Introvert umumnya membutuhkan waktu lebih lama sebelum merasa nyaman menceritakan hal-hal pribadi kepada orang lain.

Bukan berarti mereka tidak memiliki keinginan untuk berbagi. Hanya saja, mereka cenderung sangat selektif dalam menentukan siapa yang benar-benar dipercaya.

Banyak pemikiran, pengalaman, maupun perasaan akhirnya disimpan sendiri. Karena itulah, orang lain terkadang merasa sulit mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan seorang introvert.

2. Terlihat Tenang Saat Sebenarnya Sedang Kewalahan

Salah satu hal yang kerap membuat orang lain keliru menilai introvert adalah ekspresi mereka yang terlihat tetap tenang.

Di balik sikap diam tersebut, sebenarnya bisa saja sedang berlangsung banyak pergulatan emosi dan pikiran. Introvert tidak selalu langsung menunjukkan ketika dirinya sedang kecewa, stres, atau merasa tidak baik-baik saja.

Kemampuan menyimpan emosi ini membuat kondisi mereka terkadang sulit dibaca. Dari luar tampak biasa saja, padahal di dalam diri mereka mungkin sedang berusaha mengurai banyak hal sekaligus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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