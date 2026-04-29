Bayu Putra
Rabu, 29 April 2026 | 21.18 WIB

Jamaah Haji Masuk Makkah Mulai Besok, 30 April 2026, Tak Perlu Urus Koper di Makkah

Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan rencana kedatangan jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah, Rabu (29/4). Jamaah haji Indonesia akan mulai masuk makkah besok, Kamis (30/4).

JawaPos.com – Pergerakan Jamaah Haji dari Madinah ke Makkah akan dimulai besok (30/4). Kota Makkah pun Bersiap menyambut kedatangan para jamaah haji Indonesia.

Rencananya, ada 12 kloter yang akan diberangkatkan dari Kota Madinah besok. Kloter pertama yang akan berangkat adalah Kloter 1 YIA asal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, sektor pertama yang akan menerima kedatangan jamaah haji Indonesia dari Madinah adalah sektor 7 di Misfalah.

“Pemberangkatan jamaah dari Madinah itu melalui atau lewat bus, bus antar kota antar provinsi namanya, bus AKP (antarkota perhajian). Nanti dari Madinah kurang lebih jam 7 pagi,” terang Ihsan di kantor daker Makkah, Rabu (29/4).

Diperkirakan jamaah mulai tiba di kota Makkah sekitar pukul 13.00 WAS. Ada dua kloter yang tiba nyaris bersamaan, yakni YIA 1 dan JKG 1.

Dia menjelaskan, aturan dari Saudi menyebut bahwa pemberangkatan paling awal bisa dilakukan mulai pukul 07.00, sementara pemberangkatan terahir pukul 18.00.

Ihsan mengatakan, Ketika jamaah tiba di depan hotel, mereka tidak akan langsung turun dan masuk ke hotel.

Pihak syarikah dan markaz akan lebih dahulu mengurus koper dan memeriksa kelengkapan dokumen jamaah haji. Termasuk paspor dan kartu nusuk.

“Kemudian nanti petugas kita, pihak-pihak Arab Saudi yang ada di sektor terkait, akan naik ke bis untuk memberikan arahan-arahan, kepada jamaah mengenai apa yang mesti dilakukan pada saat pertama kedatangan,” lanjutnya.

Sementara itu, para ketua rombongan akan turun lebih dulu menemui petugas PPIH akomodasi untuk menerima kunci kamar.

Artikel Terkait
Update Haji 2026: Lebih dari 9 Ribu Jamaah Surabaya Berangkat, 1 Wafat, 5 Tertunda - Image
Haji

Update Haji 2026: Lebih dari 9 Ribu Jamaah Surabaya Berangkat, 1 Wafat, 5 Tertunda

Rabu, 29 April 2026 | 01.55 WIB

Dua Pesawat Haji Mendarat Darurat di Medan dan Batam, Menhaj RI Irfan Tegur Keras Saudia Airlines  - Image
Haji

Dua Pesawat Haji Mendarat Darurat di Medan dan Batam, Menhaj RI Irfan Tegur Keras Saudia Airlines 

Rabu, 29 April 2026 | 00.21 WIB

4 Tips Mencegah Dehidrasi dan Heatstroke saat Ibadah Haji, Sederhana Tapi Efektif - Image
Haji

4 Tips Mencegah Dehidrasi dan Heatstroke saat Ibadah Haji, Sederhana Tapi Efektif

Rabu, 29 April 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

