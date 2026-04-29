Jamaah Haji Masuk Makkah Mulai Besok, 30 April 2026, Tak Perlu Urus Koper di Makkah

Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan rencana kedatangan jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah, Rabu (29/4). Jamaah haji Indonesia akan mulai masuk makkah besok, Kamis (30/4).
JawaPos.com – Pergerakan Jamaah Haji dari Madinah ke Makkah akan dimulai besok (30/4). Kota Makkah pun Bersiap menyambut kedatangan para jamaah haji Indonesia.
Rencananya, ada 12 kloter yang akan diberangkatkan dari Kota Madinah besok. Kloter pertama yang akan berangkat adalah Kloter 1 YIA asal Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, sektor pertama yang akan menerima kedatangan jamaah haji Indonesia dari Madinah adalah sektor 7 di Misfalah.
“Pemberangkatan jamaah dari Madinah itu melalui atau lewat bus, bus antar kota antar provinsi namanya, bus AKP (antarkota perhajian). Nanti dari Madinah kurang lebih jam 7 pagi,” terang Ihsan di kantor daker Makkah, Rabu (29/4).
Diperkirakan jamaah mulai tiba di kota Makkah sekitar pukul 13.00 WAS. Ada dua kloter yang tiba nyaris bersamaan, yakni YIA 1 dan JKG 1.
Dia menjelaskan, aturan dari Saudi menyebut bahwa pemberangkatan paling awal bisa dilakukan mulai pukul 07.00, sementara pemberangkatan terahir pukul 18.00.
Ihsan mengatakan, Ketika jamaah tiba di depan hotel, mereka tidak akan langsung turun dan masuk ke hotel.
Pihak syarikah dan markaz akan lebih dahulu mengurus koper dan memeriksa kelengkapan dokumen jamaah haji. Termasuk paspor dan kartu nusuk.
“Kemudian nanti petugas kita, pihak-pihak Arab Saudi yang ada di sektor terkait, akan naik ke bis untuk memberikan arahan-arahan, kepada jamaah mengenai apa yang mesti dilakukan pada saat pertama kedatangan,” lanjutnya.
Sementara itu, para ketua rombongan akan turun lebih dulu menemui petugas PPIH akomodasi untuk menerima kunci kamar.
