13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota dengan kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera, salah satunya adalah gudeg yang memiliki cita rasa khas dan berbeda dari daerah lain.

Jika gudeg Yogyakarta identik dengan rasa manis yang kuat, maka gudeg Solo cenderung lebih ringan, gurih, dan seimbang sehingga cocok untuk berbagai lidah.

Disajikan dengan ayam kampung, telur pindang, sambal krecek, serta kuah santan yang kental, hidangan ini menjadi favorit untuk dinikmati bersama keluarga.

Menariknya, banyak tempat makan gudeg di Solo yang menawarkan kualitas rasa premium dengan harga yang tetap terjangkau.

Beberapa di antaranya bahkan sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep tradisional yang autentik.

Suasana sederhana khas warung Jawa juga memberikan pengalaman makan yang hangat dan nyaman.

Dengan pilihan tempat yang beragam dan lokasi yang mudah dijangkau, berburu gudeg di Solo menjadi aktivitas kuliner yang menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi kuliner gudeg paling enak di Solo yang cocok untuk kulineran bareng keluarga.

1. Gudeg Ceker Margoyudan Bu Kasno

Gudeg Ceker Margoyudan Bu Kasno menjadi salah satu kuliner paling legendaris di Solo yang selalu ramai pengunjung, terutama saat malam hari.

Ceker ayamnya terkenal sangat empuk dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam, memberikan rasa gurih yang kuat.

Gudeg nangkanya memiliki perpaduan manis dan gurih yang seimbang, ditambah sambal krecek pedas yang memperkaya rasa.

Harga seporsi berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Monginsidi, Margoyudan, yang cukup dekat dari pusat kota Solo dan mudah dijangkau.

2. Gudeg Bu Yati