Update Haji 2026: Lebih dari 9 Ribu Jamaah Surabaya Berangkat, 1 Wafat, 5 Tertunda

JawaPos.com - Sebanyak 9.111 jamaah calon haji, yang tergabung dalam 24 kelompok terbang (kloter) Embarkasi Surabaya telah diberangkatkan menuju Arab Saudi hingga hari ke-8 operasional, Selasa (28/4).

"Alhamdulillah, hingga hari ke-8 operasional, seluruh proses pemberangkatan berjalan tertib, lancar, dan tepat waktu," tutur Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As’adul Anam di Asrama Haji Sukolilo.

Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Surabaya, As’adul yang juga Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, menyebut jumlah jamaah yang diberangkatkan setara dengan 21 persen dari total rencana keberangkatan.

“Kami terus memastikan pelayanan kepada jemaah diberikan secara optimal di setiap tahapan. Khususnya melakukan pemantauan intensif terhadap jamaah yang mengalami kendala kesehatan," imbuhnya.

Secara kumulatif hingga 27 April 2026, jumlah jamaah yang telah diberangkatkan sebanyak 7.964 orang dalam 21 kloter. Pada hari ini, 28 April 2026, terdapat tambahan keberangkatan sebanyak 1.147 orang dari 5 kloter.

"Sehingga total kumulatif mencapai 9.111 orang dalam 24 kloter (yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci). Berdasarkan jenis kelamin, jamaah yang sudah diberangkatkan itu 4.312 laki-laki dan 4.799 perempuan," terang As'adul.

Pada musim haji 2026, Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan 44.080 jamaah dalam 116 kloter. Selain jamaah asal Jawa Timur, jamaah asal Bali dan Nusa Tenggara Timur juga diberangkatkan dari embarkasi ini.

Dalam pelaksanaan operasional, tercatat 18 kursi kosong karena beberapa faktor, di antaranya 5 jamaah sakit di rumah sakit, 1 jamaah tunda keberangkatan, 9 jamaah pindah kloter, dan 13 kursi kosong karena alasan teknis.

Dari aspek ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance/OTP), seluruh kloter yang diberangkatkan tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal.