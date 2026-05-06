12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

JawaPos.Com - Surabaya di malam hari menghadirkan suasana yang berbeda, dengan gemerlap lampu kota dan udara yang lebih nyaman untuk bersantai.

Tidak hanya menjadi pusat bisnis dan aktivitas, kota ini juga menawarkan berbagai pilihan kuliner malam dengan pemandangan yang menarik.

Dari rooftop modern hingga tempat makan dengan konsep outdoor yang santai, semuanya siap memberikan pengalaman kuliner yang lebih dari sekadar menikmati makanan.

Kuliner malam di Surabaya kini semakin berkembang dengan menghadirkan konsep tempat yang Instagramable dan nyaman untuk nongkrong bersama teman atau keluarga.

Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari makanan khas Nusantara hingga hidangan western yang kekinian.

Banyak tempat makan yang menjadi favorit karena mampu menggabungkan cita rasa lezat dengan suasana yang memanjakan mata.

Dengan harga yang variatif dan pilihan tempat yang beragam, kuliner malam di Surabaya menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu santai.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner malam di Surabaya dengan view terbaik yang wajib Anda coba.

1. Sky 36 Restaurant

Sky 36 merupakan salah satu rooftop restaurant paling populer di Surabaya yang menawarkan pemandangan kota dari ketinggian dengan panorama lampu malam yang memukau.

Dari tempat ini, pengunjung dapat melihat lanskap kota yang luas dengan gedung-gedung tinggi yang terlihat lebih hidup saat malam hari.

Suasana modern dengan pencahayaan estetik serta desain interior yang stylish membuat tempat ini cocok untuk nongkrong santai maupun dinner romantis.

Menu yang disajikan cukup beragam, mulai dari western hingga Asian cuisine dengan tampilan menarik dan cita rasa yang seimbang.

Harga makanan berkisar Rp80.000 hingga Rp200.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Pemuda, tepat di atas gedung tinggi yang memberikan pengalaman menikmati city light Surabaya secara maksimal.