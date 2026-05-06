Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Data menunjukkan adanya dua pola berbeda ketika membandingkan performa Bayern München melawan klub Ligue 1 dengan Paris Saint-Germain (PSG) saat menghadapi wakil Bundesliga. (Dok. FCB)
JawaPos.com - Dalam sejarah kompetisi Eropa, semifinal kerap menjadi panggung pembuktian mental dan konsistensi klub-klub besar. Menariknya, data menunjukkan adanya dua pola berbeda ketika membandingkan performa Bayern München melawan klub Ligue 1 dengan Paris Saint-Germain (PSG) saat menghadapi wakil Bundesliga.
Sebelum leg pertama, Bayern Munchen tercatat memiliki rekor sempurna saat berhadapan dengan klub Ligue 1 di semifinal ajang Eropa. Dalam tiga kesempatan berbeda, Die Roten selalu berhasil melaju ke final tanpa sekalipun tersingkir.
Tren ini dimulai pada European Cup musim 1974–1975 ketika Bayern menyingkirkan Saint-Étienne dengan agregat 2–0. Puluhan tahun kemudian, pada Liga Champions 2009–2010, Bayern kembali menunjukkan dominasinya dengan kemenangan agregat telak 4–0 atas Olympique Lyon.
Dominasi itu berlanjut di era modern ketika pada Liga Champions 2019–2020, Bayern kembali menyingkirkan Lyon dengan kemenangan 3–0 dalam format satu leg sebelum akhirnya menjadi juara. Dengan demikian, Bayern mencatat tiga dari tiga keberhasilan melawan klub Ligue 1 di semifinal tanpa kegagalan.
Sebaliknya, pola yang berbeda terlihat dari Paris Saint-Germain ketika menghadapi klub Bundesliga di fase semifinal. Dalam dua pertemuan yang tercatat di ajang Eropa, PSG hanya mampu lolos sekali dan tersingkir sekali. Pada Liga Champions 2019–2020, PSG tampil dominan dengan kemenangan 3–0 atas RB Leipzig dalam format satu leg dan melaju ke final. Namun, pada musim 2023–2024, mereka justru gagal setelah kalah agregat 0–2 dari Borussia Dortmund, yang membuat langkah mereka terhenti di semifinal.
Jika dibandingkan, data ini menunjukkan kontras yang menarik antara dua klub besar Eropa tersebut. Bayern München tampil sangat konsisten dan sempurna ketika menghadapi wakil Ligue 1 di semifinal, sementara PSG justru menunjukkan hasil yang tidak stabil ketika berhadapan dengan klub Bundesliga. Meski sampel pertandingan PSG lebih sedikit, perbedaan hasil ini tetap menonjol dalam konteks performa di laga krusial.
Dari data tersebut, jika dipantau diluar laga leg pertama, terdapat beberapa pola yang bisa dicatat, pertama, Bayern München menunjukkan konsistensi luar biasa di semifinal melawan klub Ligue 1 dengan rekor 100% kemenangan (3 dari 3). Hal ini mengindikasikan dominasi taktis dan pengalaman yang stabil dalam menghadapi gaya bermain klub Prancis di fase knockout.
Kedua, PSG memiliki catatan yang tidak stabil saat menghadapi klub Bundesliga dengan rasio 50% (1 lolos, 1 gagal). Ini menunjukkan bahwa meskipun PSG mampu tampil dominan di satu musim, mereka juga rentan ketika menghadapi tim Jerman yang secara historis memiliki organisasi permainan kuat di fase gugur.
Ketiga, terdapat indikasi bahwa klub Bundesliga secara umum lebih konsisten dalam duel semifinal lintas liga, setidaknya jika dibandingkan dengan performa PSG dalam sampel terbatas ini.
Baca Juga:Kabar Buruk Persija Jakarta! Laga Kontra Persib Bandung Bisa Digelar di Samarinda, Panpel Borneo FC Beri Bocoran
Pertandingan leg kedua semifinal Bayern Munich vs Paris Saint-Germain di ajang UEFA Champions League dipastikan menjadi salah satu laga paling menegangkan musim 2026. PSG datang ke laga ini dengan keunggulan tipis setelah menang dramatis 5–4 di leg pertama, hasil yang membuka jalan mereka namun belum sepenuhnya mengamankan tiket ke final.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!