Rizka Perdana Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 20.34 WIB

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Data menunjukkan adanya dua pola berbeda ketika membandingkan performa Bayern München melawan klub Ligue 1 dengan Paris Saint-Germain (PSG) saat menghadapi wakil Bundesliga. (Dok. FCB)

JawaPos.com - Dalam sejarah kompetisi Eropa, semifinal kerap menjadi panggung pembuktian mental dan konsistensi klub-klub besar. Menariknya, data menunjukkan adanya dua pola berbeda ketika membandingkan performa Bayern München melawan klub Ligue 1 dengan Paris Saint-Germain (PSG) saat menghadapi wakil Bundesliga.

Sebagai tuan rumah dan defisit, Bayern bertekad untuk kembali tampil produktif ketimbang memperkuat pertahanan. Gawang Die Roten –sebutan Bayern – kebobolan 16 gol dalam enam laga terakhir, termasuk tiga kali bisa dibobol FC Heidenheim di Bundesliga pada akhir pekan lalu (2/5). 
 
’’Kami tidak akan duduk dan bertahan,’’ kata gelandang pivot Bayern Joshua Kimmich seperti dilansir dari Abendzeitung Munchen. ”Kami benar-benar membutuhkan gol. Kami harus memburunya (gol) sejak awal,’’ tegas Kimmich.
 
Gelandang jangkar PSG Vitinha juga menyebut, tetap bermain menyerang di Allianz Arena lebih realistis ketimbang memperketat pertahanan. Vitinha memberi contoh Les Parisiens –julukan PSG– yang mencetak delapan gol dalam tiga laga tandang (rata-rata lebih dari 2 gol per laga) selama fase gugur Liga Champions musim ini. 
 
”Tim kami tidak didesain untuk puas hanya dengan mencetak satu gol,” tutur pemain terbaik Piala Interkontinental 2025 tersebut kepada Le Parisien.   
 

Rekor Sempurna Bayern Munchen di Semifinal Liga Champions

Sebelum leg pertama, Bayern Munchen tercatat memiliki rekor sempurna saat berhadapan dengan klub Ligue 1 di semifinal ajang Eropa. Dalam tiga kesempatan berbeda, Die Roten selalu berhasil melaju ke final tanpa sekalipun tersingkir. 

Tren ini dimulai pada European Cup musim 1974–1975 ketika Bayern menyingkirkan Saint-Étienne dengan agregat 2–0. Puluhan tahun kemudian, pada Liga Champions 2009–2010, Bayern kembali menunjukkan dominasinya dengan kemenangan agregat telak 4–0 atas Olympique Lyon.

Dominasi itu berlanjut di era modern ketika pada Liga Champions 2019–2020, Bayern kembali menyingkirkan Lyon dengan kemenangan 3–0 dalam format satu leg sebelum akhirnya menjadi juara. Dengan demikian, Bayern mencatat tiga dari tiga keberhasilan melawan klub Ligue 1 di semifinal tanpa kegagalan.

Sebaliknya, pola yang berbeda terlihat dari Paris Saint-Germain ketika menghadapi klub Bundesliga di fase semifinal. Dalam dua pertemuan yang tercatat di ajang Eropa, PSG hanya mampu lolos sekali dan tersingkir sekali. Pada Liga Champions 2019–2020, PSG tampil dominan dengan kemenangan 3–0 atas RB Leipzig dalam format satu leg dan melaju ke final. Namun, pada musim 2023–2024, mereka justru gagal setelah kalah agregat 0–2 dari Borussia Dortmund, yang membuat langkah mereka terhenti di semifinal.

Jika dibandingkan, data ini menunjukkan kontras yang menarik antara dua klub besar Eropa tersebut. Bayern München tampil sangat konsisten dan sempurna ketika menghadapi wakil Ligue 1 di semifinal, sementara PSG justru menunjukkan hasil yang tidak stabil ketika berhadapan dengan klub Bundesliga. Meski sampel pertandingan PSG lebih sedikit, perbedaan hasil ini tetap menonjol dalam konteks performa di laga krusial.

Pola yang Bisa Diamati

Dari data tersebut, jika dipantau diluar laga leg pertama, terdapat beberapa pola yang bisa dicatat, pertama, Bayern München menunjukkan konsistensi luar biasa di semifinal melawan klub Ligue 1 dengan rekor 100% kemenangan (3 dari 3). Hal ini mengindikasikan dominasi taktis dan pengalaman yang stabil dalam menghadapi gaya bermain klub Prancis di fase knockout.

Kedua, PSG memiliki catatan yang tidak stabil saat menghadapi klub Bundesliga dengan rasio 50% (1 lolos, 1 gagal). Ini menunjukkan bahwa meskipun PSG mampu tampil dominan di satu musim, mereka juga rentan ketika menghadapi tim Jerman yang secara historis memiliki organisasi permainan kuat di fase gugur.

Ketiga, terdapat indikasi bahwa klub Bundesliga secara umum lebih konsisten dalam duel semifinal lintas liga, setidaknya jika dibandingkan dengan performa PSG dalam sampel terbatas ini.

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG

Pertandingan leg kedua semifinal Bayern Munich vs Paris Saint-Germain di ajang UEFA Champions League dipastikan menjadi salah satu laga paling menegangkan musim 2026. PSG datang ke laga ini dengan keunggulan tipis setelah menang dramatis 5–4 di leg pertama, hasil yang membuka jalan mereka namun belum sepenuhnya mengamankan tiket ke final.

