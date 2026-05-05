Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 01.57 WIB

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

Aksi Bruno Moreira saat menghidupkan serangan Persebaya Surabaya dan mencatat dua assist krusial lawan PSBS Biak. (Persebaya) - Image

Aksi Bruno Moreira saat menghidupkan serangan Persebaya Surabaya dan mencatat dua assist krusial lawan PSBS Biak. (Persebaya)

JawaPos.com — Bruno Moreira punya cara unik merayakan laga menghadapi Persis Solo. “Cuplikan pertandingan terakhir,” tulisnya di kanal Instagram pribadinya jelang laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 bertandang ke Stadion Manahan, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Unggahan itu merujuk kemenangan telak 4-0 Persebaya Surabaya atas PSBS Biak di pekan ke-31 yang sarat emosi dan kontribusi penting sang kapten.

Makna Unggahan “Pertandingan Terakhir” dari Bruno Moreira

Unggahan singkat itu langsung memantik tanda tanya karena muncul jelang laga krusial menghadapi Persis Solo. Banyak yang menafsirkan kalimat tersebut sebagai refleksi emosional usai laga impresif, bukan sinyal perpisahan pasti.

Momen itu memang spesial karena Bruno Moreira tampil sebagai supersub dengan dampak besar bagi permainan. Ia terlibat langsung dalam dua assist dan menjadi motor perubahan ritme serangan Persebaya Surabaya di babak kedua.

Peran Besar Bruno Moreira Saat Hadapi PSBS Biak

Bruno Moreira mencatat rating 8.1 yang menunjukkan performa sangat gemilang meski tanpa gol. Ia menjadi pusat permainan dengan distribusi bola nyaris sempurna dan pengaruh signifikan di lini serang.

Dari 29 umpan yang dilepaskan, 28 di antaranya akurat atau setara 97 persen. Bahkan di area pertahanan lawan, akurasinya tetap tinggi mencapai 96 persen dengan tiga umpan kunci yang langsung menciptakan peluang berbahaya.

Dominasi Bruno Moreira dalam Duel dan Dribel

Kapten Persebaya Surabaya tampil sulit dihentikan saat menguasai bola sepanjang pertandingan. Ia mencatat delapan percobaan dribel dan semuanya berhasil, angka sempurna yang menunjukkan dominasi teknik individu.

Dalam duel darat, Bruno memenangkan 12 dari 19 perebutan bola yang menandakan kekuatan fisik dan mental. Ia juga mencatat delapan kali recovery yang membantu tim mempertahankan tekanan dan mengontrol permainan.

Kontribusi di Lapangan

Persebaya Surabaya langsung tampil agresif setelah jeda dengan masuknya Bruno Moreira dan Malik Risaldi yang mengubah dinamika serangan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jadi Rp 20 Ribu! Semen Padang Degradasi, Harga Tiket Kontra Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Turun! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Rp 20 Ribu! Semen Padang Degradasi, Harga Tiket Kontra Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Turun!

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.50 WIB

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

Minggu, 3 Mei 2026 | 15.23 WIB

Update Klasemen Super League Usai Malut United Bantai Persis Solo: PSBS Resmi Degradasi, Persebaya Surabaya Keluar dari 4 Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League Usai Malut United Bantai Persis Solo: PSBS Resmi Degradasi, Persebaya Surabaya Keluar dari 4 Besar

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.01 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore