Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

JawaPos.com — Bruno Moreira punya cara unik merayakan laga menghadapi Persis Solo. “Cuplikan pertandingan terakhir,” tulisnya di kanal Instagram pribadinya jelang laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 bertandang ke Stadion Manahan, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Unggahan itu merujuk kemenangan telak 4-0 Persebaya Surabaya atas PSBS Biak di pekan ke-31 yang sarat emosi dan kontribusi penting sang kapten.

Makna Unggahan “Pertandingan Terakhir” dari Bruno Moreira Unggahan singkat itu langsung memantik tanda tanya karena muncul jelang laga krusial menghadapi Persis Solo. Banyak yang menafsirkan kalimat tersebut sebagai refleksi emosional usai laga impresif, bukan sinyal perpisahan pasti.

Momen itu memang spesial karena Bruno Moreira tampil sebagai supersub dengan dampak besar bagi permainan. Ia terlibat langsung dalam dua assist dan menjadi motor perubahan ritme serangan Persebaya Surabaya di babak kedua.

Peran Besar Bruno Moreira Saat Hadapi PSBS Biak Bruno Moreira mencatat rating 8.1 yang menunjukkan performa sangat gemilang meski tanpa gol. Ia menjadi pusat permainan dengan distribusi bola nyaris sempurna dan pengaruh signifikan di lini serang.

Dari 29 umpan yang dilepaskan, 28 di antaranya akurat atau setara 97 persen. Bahkan di area pertahanan lawan, akurasinya tetap tinggi mencapai 96 persen dengan tiga umpan kunci yang langsung menciptakan peluang berbahaya.

Dominasi Bruno Moreira dalam Duel dan Dribel Kapten Persebaya Surabaya tampil sulit dihentikan saat menguasai bola sepanjang pertandingan. Ia mencatat delapan percobaan dribel dan semuanya berhasil, angka sempurna yang menunjukkan dominasi teknik individu.

Dalam duel darat, Bruno memenangkan 12 dari 19 perebutan bola yang menandakan kekuatan fisik dan mental. Ia juga mencatat delapan kali recovery yang membantu tim mempertahankan tekanan dan mengontrol permainan.