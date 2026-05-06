Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

JawaPos.com-Bayern Munchen bersiap balaskan dendam kepada PSG pada leg 2 semifinal Liga Champions di Allianz Arena, Kamis (7/5). Pemenang di laga ini berhak meraih tiket final menuju Budapest, Hungaria untuk melawan Arsenal.

Di leg pertama, PSG berhasil menaklukkan Bayern dengan skor ketat 5-4. Duel yang berlangsung sangat menarik dan menghasilkan hujan gol, berpotensi kembali terjadi pada laga dini hari (7/5) nanti.

Bayern yang giliran menjadi tuan rumah tentu akan memanfaatkan dukungan penuh suporter untuk membalikkan keadaan. Skor dengan selisih dua gol menjadi yang dibutuhkan anak asuh Vincent Kompany untuk melaju ke final melawan Arsenal.

Sementara itu PSG datang ke Jerman dengan percaya diri tinggi bermodalkan hasil pertemuan pertama pekan lalu. Selain itu, sang juara bertahan bertekad untuk back to back tampil di laga puncak kompetisi paling bergengsi Eropa.

Meski demikian, pelatih PSG Luis Enrique mengatakan bahwa keunggulan agregat satu gol tidak berarti banyak.

“Kami tahu Bayern bisa membalikkan keadaan dan kami juga bisa mencetak gol. Dan kami jelas tidak datang ke sini untuk bertahan, kami ingin memenangkan pertandingan,” ujar Enrique dikutip dari Antara.

Alih-alih bermain bertahan untuk menjaga keunggulan, mantan pelatih Barcelona tersebut mengatakan timnya selalu berusaha untuk meraih kemenangan.

"Mentalitas kami adalah memenangkan setiap pertandingan, bukan bermain untuk hasil tertentu," sambung Luis Enrique.