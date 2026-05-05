10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

JawaPos.Com - Bandung selalu punya cara untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner, salah satunya lewat batagor yang sudah menjadi ikon jajanan khas kota ini.

Batagor atau bakso tahu goreng dikenal dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, gurih, dan sedikit manis.

Perpaduan sederhana ini justru menghasilkan cita rasa yang begitu khas dan sulit ditandingi.

Menariknya, batagor di Bandung tidak hanya sekadar jajanan kaki lima, tetapi telah berkembang menjadi kuliner legendaris yang selalu diburu wisatawan.

Banyak penjual yang tetap mempertahankan resep tradisional dengan kualitas bahan yang terjaga, sehingga rasa autentiknya tetap konsisten dari waktu ke waktu.

Bahkan, beberapa tempat sudah dikenal luas hingga ke luar kota karena kelezatannya.

Dengan harga yang relatif terjangkau namun rasa yang premium, batagor menjadi pilihan favorit untuk dinikmati kapan saja.

Baik sebagai camilan sore maupun hidangan ringan saat berkeliling kota, batagor selalu berhasil memuaskan selera.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh batagor terenak di Bandung yang wajib Anda coba.

1. Batagor Kingsley

Batagor Kingsley merupakan salah satu yang paling legendaris di Bandung dan sudah dikenal luas oleh wisatawan maupun warga lokal.

Tekstur batagornya renyah di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam, dengan isian ikan tenggiri yang terasa gurih dan tidak amis.

Proses penggorengan dilakukan dengan suhu yang pas sehingga menghasilkan kerenyahan yang konsisten di setiap gigitan.

Bumbu kacangnya kental dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang seimbang, ditambah sedikit perasan jeruk limau yang membuat rasanya semakin segar dan tidak membosankan.