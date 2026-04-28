4 Tips Mencegah Dehidrasi dan Heatstroke saat Ibadah Haji, Sederhana Tapi Efektif

JawaPos.com – Dehidrasi dan serangan panas atau heatstroke menjadi tantangan utama yang perlu diwaspadai jamaah haji selama di Tanah Suci.

Meski jadi tantangan, bukan berarti tidak ada cara untuk mencegahnya. Yang terpenting adalah disiplin dalam pencegahan dan tidak memaksakan diri bila kondisi tidak fit.

Kasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (PKPPJH), Lansia, dan Disabilitas Daker Makkah, Mayor CKM dr. Ridwan Siswanto, Sp.N menjelaskan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi dan heatstroke.

Cara ini secara medis terbukti efektif untuk meminimalisir risiko dehidrasi selama beribadah di tanah suci. berikut daftarnya:

1. Sering Minum, Bukan Banyak Minum Jamaah haji kerap menunda minum saat berada di area Masjidil Haram karena khawatir kebelet buang air kecil. Padahal itu justru berbahaya.

Menurut dr. Ridwan, ad acara agar tetap terhidrasi tanpa membuat kebelet buang air kecil. Yakni sering minum dengan volume sedikit.

“Sering minum itu mungkin setiap 5 menit 2 teguk. Nah, 2 atau 3 teguk itu cukup,” terangnya di Makkah, Selasa (28/4).

Dengan cara itu, air minum akan terserap maksimal oleh tubuh dan keluar melalui keringat, bukan urine. Sehingga tidak akan kebelet buang air kecil.

“Kalau sekali minum 300 ml, 600 mililiter, nah itu mungkin akan terjadi kelebihan cairan,” lanjutnya.