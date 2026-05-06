14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

Ilustrasi kuliner gudeg di Bandung (Pinterest)
JawaPos.Com - Bandung memang identik dengan kuliner kreatif dan kekinian, namun di balik itu tersimpan berbagai pilihan gudeg dengan cita rasa khas Yogyakarta yang autentik dan menggugah selera.
Hidangan berbahan dasar nangka muda ini tetap menjadi favorit banyak orang karena perpaduan rasa manis, gurih, dan kaya rempah yang begitu khas.
Disajikan bersama ayam kampung, telur pindang, sambal krecek, serta kuah santan yang kental, gudeg selalu mampu memberikan pengalaman makan yang hangat dan memuaskan.
Menariknya, banyak tempat makan di Bandung yang menghadirkan gudeg dengan resep asli Jogja, sehingga rasa yang dihasilkan tetap terjaga keasliannya.
Beberapa di antaranya bahkan sudah berdiri cukup lama dan memiliki pelanggan setia dari berbagai kalangan.
Hal ini menunjukkan bahwa gudeg tetap memiliki tempat tersendiri di tengah perkembangan kuliner modern.
Dengan harga yang bervariasi dan porsi yang mengenyangkan, gudeg di Bandung menjadi pilihan tepat untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas spot kuliner gudeg khas Yogyakarta di Bandung yang wajib Anda coba.
1. Gudeg Yogya Bu Tjitro Bandung
Gudeg Yogya Bu Tjitro menjadi salah satu yang paling terkenal di Bandung dengan cita rasa autentik khas Yogyakarta yang tetap terjaga.
Nangka mudanya dimasak dalam waktu lama hingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut, dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam serat.
Perpaduan rasa manis khas gudeg dengan gurih dari santan terasa seimbang, tidak berlebihan, dan nyaman di lidah.
Ayam kampung yang disajikan memiliki tekstur empuk dan juicy, sementara sambal kreceknya menghadirkan sensasi pedas gurih yang memperkaya keseluruhan rasa.
Kuah santan yang kental menjadi salah satu daya tarik utama karena memberikan lapisan rasa yang lebih dalam di setiap suapan.
Kombinasi antara gudeg, ayam, dan krecek terasa menyatu dengan baik, menciptakan pengalaman makan yang lengkap dan tidak membosankan.
