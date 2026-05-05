7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

Bogor bukan hanya terkenal dengan udara sejuk dan wisata alamnya, tetapi juga menyimpan banyak hidden gem kuliner khas Sunda yang menggoda selera.

Dari tempat makan bernuansa tradisional hingga restoran modern dengan cita rasa autentik, semuanya bisa kamu temukan di Kota Hujan ini.

Dilansir dari laman The Village Resort Bogor dan Bluebird Group, berikut rekomendasi tempat makan Sunda di Bogor yang layak masuk daftar kunjunganmu.

1. Kluwih Sunda Authentic

Kalau kamu mencari pengalaman makan khas Sunda dengan suasana yang elegan namun tetap tradisional, Kluwih Sunda Authentic adalah pilihan tepat.

Restoran ini menghadirkan konsep “pulang kampung” dengan sentuhan modern yang estetik.

Menu andalan seperti nasi liwet komplit disajikan di atas daun pisang, cocok dinikmati bersama keluarga atau rombongan.

Selain itu, ayam goreng serundeng di sini juga terkenal gurih dan autentik. Ditambah lagi, banyak spot foto menarik yang membuat pengalaman makan jadi semakin berkesan.

2. Gurame Cobek Mang Dayat