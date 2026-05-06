11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang berani dalam rasa, namun siapa sangka di tengah hiruk-pikuknya, terdapat banyak tempat makan gudeg yang menghadirkan cita rasa khas Jawa dengan harga yang ramah di kantong.

Hidangan berbahan dasar nangka muda ini memang identik dengan Yogyakarta, tetapi di Surabaya gudeg hadir dengan karakter rasa yang lebih gurih dan sedikit manis, sehingga cocok untuk lidah masyarakat lokal.

Perpaduan gudeg dengan ayam kampung, telur pindang, sambal krecek, serta kuah santan yang kental menjadikan menu ini tetap digemari berbagai kalangan.

Banyak tempat makan di Surabaya yang menyajikan gudeg dengan kualitas rasa yang tidak kalah dari daerah asalnya, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi langganan warga setempat sejak lama.

Dengan harga yang terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, gudeg di Surabaya menjadi pilihan kuliner yang cocok dinikmati kapan saja, baik untuk makan siang maupun malam.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas kuliner gudeg paling direkomendasikan di Surabaya dengan harga murah meriah namun rasanya tidak murahan.

1. Gudeg Bu Tjitro

Gudeg Bu Tjitro menjadi salah satu ikon kuliner gudeg di Surabaya yang sudah dikenal luas karena kualitas rasa yang konsisten.

Nangka mudanya dimasak dalam waktu lama hingga benar-benar lembut, dengan bumbu yang meresap sampai ke bagian terdalam.

Perpaduan antara rasa manis khas gudeg dan gurih dari santan terasa seimbang, tidak berlebihan di salah satu sisi.

Ayam kampung yang disajikan memiliki tekstur empuk dan juicy, sementara sambal kreceknya menghadirkan sensasi pedas gurih yang memperkaya rasa secara keseluruhan.

Selain itu, kuah santan kental yang disajikan menjadi salah satu daya tarik utama karena memberikan lapisan rasa yang lebih dalam.

Setiap suapan terasa lengkap, mulai dari manis, gurih, hingga sedikit pedas yang saling melengkapi tanpa saling mendominasi.

Tempat ini juga dikenal memiliki penyajian yang rapi dan konsisten, sehingga pengalaman makan terasa lebih nyaman.