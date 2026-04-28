Dua Pesawat Haji Mendarat Darurat di Medan dan Batam, Menhaj RI Irfan Tegur Keras Saudia Airlines 

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf buka suara soal dua pesawat milik maskapai Saudia Airlines yang melakukan pendaratan darurat saat membawa jamaah calon haji Indonesia.

Satu pesawat rute Surabaya - Madinah mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Medan, Minggu (26/4). Sehari setelahnya, satu pesawat dengan rute Batam - Madinah juga mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, Senin (27/4).

"Ada dua kendala pesawat Saudi, satu harus servis di Medan kemudian satu yang di Batam itu tidak bisa berangkat dan harus mencari pengganti," tutur Irfan saat di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Senin malam (27/4).

Kementerian Haji dan Umrah pun tak tinggal diam dan memberikan teguran keras kepada Saudia Airlines. Surat peringatan atas insiden ini juga telah dilayangkan karena menghambat operasional haji 2026.

"Inilah yang sering kita wanti-wanti kepada (manajemen maskapai) penerbangan, harus siap, dan sepertinya tidak terlalu siap ini Saudia-nya. Kita sudah menyampaikan surat peringatan teguran keras kepada mereka," imbuhnya.

Irfan berharap insiden ini tidak memengaruhi semangat jamaah calon haji dalam beribadah. Ia lantas mendorong jamaah memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.

"Ini kan sudah di luar kendali kita. Saya harapkan ini tidak menyebabkan jemaah down, justru menjadi kesempatan untuk mempersiapkan, mental dalam menjalankan ibadah haji," beber Menhaj Irfan.

Terkait kompensasi bagi jamaah yang terdampak, Menhaj menyatakan ganti rugi atas keterlambatan penerbangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen maskapai yang bersangkutan.