Pasar Smartphone Terpuruk ke Level Terendah dalam 14 Tahun, Samsung dan Apple Kuasai Pasar

JawaPos.com - Kelangkaan memori dan chip komputer mulai menekan industri smartphone global. Dilaporkan bahwa pengiriman ponsel dunia pada kuartal III 2026 dilaporkan merosot 20 persen secara tahunan, mencapai level terendah dalam 14 tahun.

Di tengah penurunan tersebut, Samsung dan Apple justru memperbesar pangsa pasar ketika sejumlah produsen ponsel asal Tiongkok kehilangan posisi.

Laporan Counterpoint Research menunjukkan penurunan pengiriman smartphone tidak hanya memengaruhi jumlah perangkat yang beredar di pasar, tetapi juga mengubah persaingan antarmerek. Samsung masih menempati posisi teratas dengan pangsa pasar 23 persen, disusul Apple yang menguasai 22 persen.

Kondisi ini menjadi sinyal tekanan yang semakin besar bagi industri smartphone. Ketersediaan komponen memori, termasuk RAM, menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi biaya produksi dan strategi produsen dalam mempertahankan penjualan.

Pengiriman Smartphone Terendah Sejak 14 Tahun Terakhir

Penurunan pengiriman smartphone global sebesar 20 persen pada kuartal III 2026 menandai titik terendah dalam lebih dari satu dekade menurut laporan Counterpoint Research yang dikutip dalam pemberitaan tersebut. Sebagai gambaran, terakhir kali pengiriman smartphone berada pada level serendah itu adalah ketika Samsung masih mengandalkan Galaxy S3 sebagai salah satu ponsel andalannya.

Penurunan ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap pasar smartphone tidak hanya dialami satu atau dua produsen. Sejumlah merek besar sama-sama mencatatkan penurunan pengiriman, meskipun dampaknya terhadap pangsa pasar masing-masing berbeda.

Kelangkaan RAM menjadi latar penting dalam situasi tersebut. Komponen memori merupakan bagian penting dari smartphone modern, mulai dari perangkat kelas menengah hingga flagship. Ketika pasokan komponen terganggu dan biaya pengadaan meningkat, produsen menghadapi tantangan untuk menjaga harga, volume produksi, serta daya saing produk.