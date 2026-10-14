Samsung Health Punya Fitur Baru, Bisa Pantau Tidur dan Impor Rute Lari dari Strava

Fitur baru di aplikasi Samsung Health. (Istimewa)

JawaPos.com - Samsung memperbarui aplikasi Samsung Health dengan fitur analisis tidur yang lebih personal dan integrasi rute olahraga dari Strava. Pembaruan ini memungkinkan pengguna memulai program pendampingan tidur hanya dengan tiga hari data, sekaligus mengimpor rute favorit untuk lari, trail running, dan bersepeda.

Pembaruan yang mulai digulirkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini juga membawa perubahan pada fitur Running Coach. Pilihan program latihan bertambah dari 10 menjadi 12 level untuk mengakomodasi kebutuhan pelari dengan kemampuan berbeda, termasuk tingkat menengah hingga lanjutan.

Perubahan tersebut memperluas fungsi Samsung Health, yang tidak hanya digunakan untuk mencatat aktivitas fisik dan memantau kondisi tidur, tetapi juga membantu pengguna menyusun rutinitas kebugaran berdasarkan data pribadi.

Samsung Health Permudah Analisis Pola Tidur Salah satu pembaruan utama hadir melalui Sleep Coaching. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna memperbaiki kebiasaan tidur melalui rekomendasi yang disesuaikan dengan pola istirahat dan gaya hidup.

Samsung memangkas persyaratan awal penggunaan Sleep Coaching. Jika sebelumnya pengguna membutuhkan tujuh hari data tidur dalam satu bulan, kini program dapat dimulai dengan tiga hari data tidur dalam dua minggu terakhir.

Pengguna juga perlu mengisi survei mengenai keteraturan jadwal tidur, gangguan tidur, konsumsi alkohol dan kafein, serta tingkat kepuasan terhadap kualitas istirahat.

Berdasarkan informasi tersebut, Samsung Health akan menentukan simbol Sleep Animal yang dipersonalisasi dan menyusun program pendampingan selama empat hingga delapan minggu.