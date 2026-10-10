Anak Terlalu Lama Duduk akibat Smartphone, Jepang Sarankan Batasi Waktu Layar hingga 2 Jam Sehari

Ilustrasi anak-anak mengakses media sosial melalui ponselnya. (Freepik)

JawaPos.com - Pemerintah Jepang memperingatkan penggunaan smartphone dan perangkat digital dalam durasi panjang menjadi salah satu faktor yang membuat anak-anak semakin jarang bergerak. Kebiasaan terlalu lama duduk dapat memengaruhi kebugaran fisik hingga kesehatan mental mereka.

Dilansir dari Kyodo, Sabtu (10/10), tim peneliti yang melakukan kajian tersebut menyarankan orang tua dan anak menyepakati aturan penggunaan perangkat digital, termasuk membatasi waktu layar maksimal dua jam sehari.

Tim peneliti menjelaskan, terlalu lama duduk dapat berdampak pada kondisi fisik dan mental anak, termasuk memicu suasana hati yang buruk.

Untuk mengurangi kebiasaan tersebut, anak-anak disarankan tidak terus duduk selama waktu istirahat di sekolah maupun tempat bimbingan belajar. Mereka juga bisa melakukan aktivitas sambil berdiri jika memungkinkan, seperti membaca dengan suara keras atau menghafal kosakata bahasa Inggris.

Peneliti menekankan pentingnya mengambil jeda secara berkala dari posisi duduk. Kebiasaan ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi juga orang dewasa.

Jeda tersebut tidak harus berupa olahraga berat. Berdiri dari kursi untuk melakukan peregangan atau menggerakkan kaki naik turun meski masih dalam posisi duduk dapat membantu mengurangi waktu tidak aktif.

Penggunaan meja yang ketinggiannya dapat diatur sehingga memungkinkan seseorang bekerja sambil berdiri juga menjadi salah satu pilihan.

Risiko duduk terlalu lama tidak hanya menjadi perhatian bagi anak-anak. Pada kelompok lanjut usia, kebiasaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan demensia dan penurunan fungsi fisik.