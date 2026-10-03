Samsung Galaxy A08 Hadir Saat Komponen Makin Mahal, Bawa Baterai 6.000 mAh

JawaPos.com - Samsung Galaxy A08 resmi tersedia di Indonesia. Membidik segmen smartphone terjangkau, perangkat ini membawa baterai 6.000 mAh, MediaTek Helio G99+, RAM LPDDR5, fitur AI, serta dukungan pembaruan software hingga enam tahun.

Peluncuran Galaxy A08 berlangsung ketika pasar smartphone murah menghadapi tantangan kenaikan biaya komponen, termasuk chip dan memori. Di tengah kondisi tersebut, Samsung memilih menggabungkan spesifikasi yang berorientasi pada pemakaian sehari-hari dengan dukungan piranti lunak jangka panjang.

“Samsung menghadirkan Galaxy A08 dibekali baterai 6.000mAh untuk mendukung aktivitas sepanjang hari, performa Helio G99+ dengan RAM LPDDR5 untuk kelancaran berpindah antar aktivitas digital, dan tak lupa dilengkapi dukungan hingga 6 generasi pembaruan OS dan 6 tahun pembaruan keamanan,” ujar Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Menurut Annisa, kombinasi tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman smartphone yang nyaman digunakan sehari-hari sekaligus nilai jangka panjang bagi pengguna.

Baterai 6.000 mAh Jadi Andalan

Galaxy A08 mengandalkan baterai 6.000 mAh yang dipasangkan dengan pengisian cepat 25W. Samsung menyertakan Travel Adapter dan kabel dalam paket pembelian sesuai penawaran yang berlaku. Kapasitas baterai besar tersebut menjadi relevan dengan pola penggunaan smartphone yang semakin intensif.

Samsung mengutip data bahwa 63 persen Gen Z Indonesia menggunakan waktu luang untuk scrolling media sosial, 56 persen menonton film atau series, dan 53 persen mendengarkan musik atau podcast.

Untuk mendukung aktivitas tersebut, Galaxy A08 menggunakan MediaTek Helio G99+ dengan RAM LPDDR5 4GB. Samsung menyebut LPDDR5 menawarkan transfer data hingga 30 persen lebih cepat dibandingkan LPDDR4X pada generasi sebelumnya.