iOS 27 Resmi Rilis, Intip Pembaruan Siri AI dan Daftar iPhone yang Mendukung

JawaPos.com - Apple resmi merilis iOS 27 setelah melewati masa pengujian beta selama musim panas.

Pembaruan perangkat lunak gratis ini kini tersedia bagi pengguna iPhone yang kompatibel dengan membawa sejumlah fitur baru.

Termasuk Siri AI, peningkatan Apple Intelligence, serta kontrol lebih luas terhadap tampilan Liquid Glass.

Selain membawa perubahan pada tampilan dan kecerdasan buatan, iOS 27 juga menghadirkan sejumlah peningkatan pada aplikasi bawaan seperti Photos, Safari, Messages, Mail, serta berbagai fitur aksesibilitas dan keamanan.

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Berikut sejumlah fitur baru yang hadir di iOS 27 sekaligus cara memperbaruinya, seperti dilansir dari 9to5mac.

Cara Instal iOS 27 Pengguna dapat mengunduh iOS 27 melalui menu Pengaturan (Settings), Umum (General), Pembaruan Perangkat Lunak (Software Update).

Setelah opsi pembaruan iOS 27 muncul, pilih dan ikuti instruksi yang ditampilkan pada layar.

Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin perlu mengusap layar ke bawah terlebih dahulu untuk memunculkan opsi pembaruan.

Sebelum memasang sistem operasi terbaru, Apple menyarankan pengguna melakukan pencadangan data iPhone melalui iCloud atau komputer, untuk mengantisipasi kemungkinan masalah selama proses pembaruan.