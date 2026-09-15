iOS 27 Resmi Rilis, Intip Pembaruan Siri AI dan Daftar iPhone yang Mendukung

Ilustrasi iOS 27. (Geeky Gadgets)
JawaPos.com - Apple resmi merilis iOS 27 setelah melewati masa pengujian beta selama musim panas.
Pembaruan perangkat lunak gratis ini kini tersedia bagi pengguna iPhone yang kompatibel dengan membawa sejumlah fitur baru.
Termasuk Siri AI, peningkatan Apple Intelligence, serta kontrol lebih luas terhadap tampilan Liquid Glass.
Selain membawa perubahan pada tampilan dan kecerdasan buatan, iOS 27 juga menghadirkan sejumlah peningkatan pada aplikasi bawaan seperti Photos, Safari, Messages, Mail, serta berbagai fitur aksesibilitas dan keamanan.
Berikut sejumlah fitur baru yang hadir di iOS 27 sekaligus cara memperbaruinya, seperti dilansir dari 9to5mac.
Pengguna dapat mengunduh iOS 27 melalui menu Pengaturan (Settings), Umum (General), Pembaruan Perangkat Lunak (Software Update).
Setelah opsi pembaruan iOS 27 muncul, pilih dan ikuti instruksi yang ditampilkan pada layar.
Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin perlu mengusap layar ke bawah terlebih dahulu untuk memunculkan opsi pembaruan.
Sebelum memasang sistem operasi terbaru, Apple menyarankan pengguna melakukan pencadangan data iPhone melalui iCloud atau komputer, untuk mengantisipasi kemungkinan masalah selama proses pembaruan.
Salah satu pembaruan terbesar pada iOS 27 adalah kehadiran Siri AI yang dirancang untuk memberikan pengalaman asisten digital yang lebih komunikatif dan memahami konteks pengguna.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022