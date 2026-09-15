Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

JawaPos.com — Rayo Vallecano menjamu Espanyol di Estadio de Butarque, Leganes, Rabu (16/9/2026) pukul 00.00 WIB, dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027.

Rayo Vallecano datang setelah dihajar Real Madrid 1-4, sedangkan Espanyol membawa modal kemenangan 2-0 atas Osasuna. Kondisi pertahanan tuan rumah yang rapuh membuat Espanyol berpeluang mencuri tiga poin.

Rayo Vallecano Butuh Respons Cepat Rayo Vallecano membutuhkan reaksi setelah kekalahan telak 1-4 dari Real Madrid pada Minggu lalu.

Empat gol Real Madrid dicetak Kylian Mbappe dua kali, Jude Bellingham, dan Alvaro Carreras, sedangkan Sergio Camello hanya mampu membalas melalui gol pada menit ke-51.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Benat San Jose berada di posisi ke-16 klasemen Liga Spanyol dengan empat poin dari lima pertandingan.

Rayo Vallecano baru mengoleksi satu kemenangan, satu hasil imbang, serta tiga kekalahan.

Masalah terbesar Rayo Vallecano terletak di lini belakang. Mereka sudah kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan, menjadi jumlah kemasukan terbanyak di Liga Spanyol sejauh musim ini berjalan.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena Rayo Vallecano juga sudah memberikan tiga penalti kepada lawan. Tidak ada tim lain di kompetisi kasta tertinggi Spanyol yang memberikan penalti lebih banyak hingga pekan kelima.