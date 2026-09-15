Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

JawaPos.com — Genoa menjamu Sudtirol pada putaran kedua Coppa Italia di Stadio Ferraris, Selasa (15/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan target melaju ke babak 16 besar dan menghadapi Inter Milan.
Genoa datang dengan tekanan setelah tanpa kemenangan dalam empat laga Serie A, sedangkan Sudtirol membawa modal delapan poin dari empat pertandingan Serie B.
Genoa membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di Coppa Italia sekaligus meredakan tekanan terhadap Daniele De Rossi.
Setelah hanya meraih satu poin dari empat pertandingan Serie A, pertandingan melawan Sudtirol menjadi kesempatan bagi Genoa untuk memperbaiki kepercayaan diri di depan pendukung sendiri.
Pada putaran pertama Coppa Italia musim ini, Genoa tampil meyakinkan dengan menghancurkan Ascoli 4-1 di Stadio Ferraris.
Empat gol tersebut tercipta dengan distribusi dua gol pada masing-masing babak, menunjukkan kemampuan lini depan Genoa ketika menghadapi lawan di level yang lebih rendah.
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Namun, performa Genoa di Serie A masih menjadi perhatian utama. Mereka kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan pertama sebelum akhirnya bermain imbang 1-1 melawan Frosinone pada Sabtu lalu.
Laga melawan Frosinone juga memperlihatkan masalah pertahanan Genoa.
Frosinone mampu melepaskan sekitar 26 tembakan, sementara kapten Johan Vasquez mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-50 sebelum menerima kartu merah menjelang pertandingan berakhir.
Bagaimana performa Sudtirol sebelum menghadapi Genoa?
Sudtirol justru datang ke Stadio Ferraris dengan kepercayaan diri lebih tinggi.
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