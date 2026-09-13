Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

JawaPos.com — Roma berambisi menjaga start sempurna Serie A saat bertandang ke markas Torino, Stadio Olimpico Grande Torino, Senin (14/9/2026) pukul 23. 30 WIB.

Giallorossi datang dengan tiga kemenangan dari tiga laga liga, 10 gol, dan hanya 22 tembakan yang dihadapi, sementara Torino baru meraih satu kemenangan dan masih punya masalah serius di lini belakang.

Roma Ingin Kembali Menang Setelah Tertahan di Liga Champions Roma tetap menjadi tim yang sangat percaya diri meski rekor kemenangan mereka di awal musim akhirnya terhenti saat bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce di Istanbul pada fase liga Liga Champions.

Bryan Cristante sempat membawa Giallorossi unggul sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan setelah turun minum, sedangkan Mile Svilar tampil penting dengan sejumlah penyelamatan.

Hasil tersebut menghentikan rentetan tiga kemenangan Roma di Serie A yang sebelumnya menghasilkan 10 gol.

Gian Piero Gasperini kini memiliki kesempatan membawa timnya kembali ke jalur kemenangan sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Liga Italia.

Roma juga memiliki statistik yang cukup mengerikan untuk Torino.

Dalam tiga pertandingan Serie A, Giallorossi sudah melepaskan 71 tembakan dan hanya menghadapi 22 tembakan lawan, memperlihatkan dominasi mereka dalam menciptakan peluang sekaligus mengontrol pertandingan.