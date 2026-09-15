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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 18.37 WIB

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

Brentford diprediksi mampu mengatasi Reading pada putaran ketiga Carabao Cup. (Brentford) - Image

Brentford diprediksi mampu mengatasi Reading pada putaran ketiga Carabao Cup. (Brentford)

JawaPos.com — Reading diprediksi kesulitan membendung Brentford saat kedua tim bertemu di Select Car Leasing Stadium pada Rabu (16/9/2026) pukul 02.00 WIB dalam putaran ketiga Carabao Cup.

Perbedaan dua divisi menjadi salah satu faktor utama, terlebih The Bees belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini dan punya catatan empat kemenangan beruntun atas Reading.

Reading Ingin Bangkit setelah Kekalahan

Reading datang ke laga Carabao Cup dengan misi bangkit setelah rentetan lima pertandingan tanpa kekalahan mereka terhenti pada akhir pekan.

The Royals takluk 1-2 dari Cambridge United meski sempat unggul lebih dulu melalui Jack Marriott.

Liam Bennett dan Kell Watts menjadi pencetak gol Cambridge United pada babak kedua untuk membalikkan keadaan.

Kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan bagi Reading karena mereka sebenarnya mampu melepaskan 19 tembakan sepanjang pertandingan.

Pelatih Reading Leam Richardson mengaku "sangat terpukul" setelah timnya gagal membawa pulang hasil positif.

Dia juga menilai dua gol Cambridge United seharusnya bisa dicegah karena kesalahan tersebut dinilai "dapat dihindari" dan "sangat buruk dari sudut pandang kami".

Meski kecewa, Richardson tetap melihat sisi positif dari performa Reading. Pelatih tersebut menilai jumlah peluang yang diciptakan timnya cukup bagus dan Reading "seharusnya memenangkan pertandingan itu".

Editor: Banu Adikara
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