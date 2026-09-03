Resmi Geser Tim Cook! Siapa John Ternus dan Bagaimana Rekam Jejaknya di Apple?

JawaPos.com - Era baru kepemimpinan di raksasa teknologi Apple resmi dimulai per Selasa, 01 September 2026.
John Ternus secara resmi dilantik menjadi Chief Executive Officer (CEO) baru menggantikan Tim Cook yang telah memimpin selama 15 tahun.
Tim Cook sendiri kini beralih mengemban tugas baru sebagai Executive Chairman pada jajaran Dewan Direksi Apple.
Pergantian kepemimpinan ini menandai tonggak sejarah baru bagi perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang kini menembus angka US$ 4 triliun.
Banyak publik dan investor penasaran dengan latar belakang sosok pimpinan anyar tersebut.
Siapa sebenarnya John Ternus dan bagaimana perjalanan karirnya hingga memegang pimpinan tertinggi Apple?
Artikel ini akan mendalami profil, rekam jejak panjang, hingga tantangan besar yang menanti sosok insinyur di balik jajaran perangkat keras ternama Apple ini.
Melansir dari laporan rilis Apple Newsroom serta jejaring profesional John Ternus pada LinkedIn Profile pada Kamis (03/09), John Ternus merupakan seorang pimpinan berlatar belakang teknik yang sangat kuat.
John Ternus meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari University of Pennsylvania pada tahun 1997. Sebelum memulai kiprahnya di Cupertino, ia mengawali karier sebagai insinyur mekanik di Virtual Research Systems.
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