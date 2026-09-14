Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

JawaPos.com - Liga Champions Asia musim 2026/2027 resmi digelar. Salah satu laga pembuka adalah Shamal saat menjamu Al Ittihad di Al Bayt Stadium (Al Khor), Qatar, Senin (14/9) pukul 23.00 WIB.

Duel itu mempertemukan dua tim yang memiliki kultur sepak bola hampir serupa, bahkan pertandingan itu ibarat perang siapa paling layak menguasai tanah Arab.

Jika mengacu rekor pertemuan hingga hasil pertandingan mereka di laga domestik, maka laga pembuka musim ini kemungkinan menjadi milik Al Ittihad yang bertindak sebagai tamu.

Meski Shamal bertekad untuk mempertahankan posisi mereka sebagai tuan rumah, tapi performa terkini wakil Qatar itu mengindikasikan potensi terciptanya banyak gol dari kedua kubu.

Tim tuan rumah cenderung mencetak gol sekaligus kebobolan di hampir setiap pertandingan, sementara tim tamu asal Arab Saudi menunjukkan performa yang solid dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Kedua tim memasuki laga perdana ini dengan motivasi tinggi. Namun, mengingat ini masih awal musim, kehilangan poin bisa saja berakibat fatal. Hasil laga ini akan menentukan arah persaingan menuju play-off.

Rekor Pertemuan Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Dalam situasi ini, penting untuk meninjau performa mereka sepanjang musim ini. Shamal akan bermain di kandang sendiri, faktor yang bisa menghadirkan tantangan tersendiri bagi Al Ittihad.

Al Shamal mengawali musim dengan target mempertahankan posisi di zona play-off, meskipun tim ini menunjukkan permainan yang cukup terbuka dan pertahanan yang kurang konsisten. Dalam sepuluh pertandingan terakhir, tuan rumah mencatatkan rata-rata 2,5 gol namun juga kebobolan hampir dalam jumlah yang sama—2,2 gol per pertandingan—yang menandakan kecenderungan terjadinya laga dengan banyak gol.