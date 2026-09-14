Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Skuad Real Betis. (Instagram/@realbetisbalompie)
JawaPos.com - Villarreal akan menjamu Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio de la Ceramica, Selasa (15/9) pukul 02.000 WIB. Pertandingan tersebut diprediksi berjalan sengit dan berpotensi imbang.
Meski bermain di kandang sendiri, Villarreal datang dengan modal buruk. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif musim ini.
Villarreal mengawali musim dengan dua hasil imbang melawan Racing Santander dan Atletico Madrid, sebelum takluk dari Alaves serta Deportivo La Coruna. Lalu, kekalahan juga diderita dari Borussia Dortmund dengan skor 2-3 di fase pertama Liga Champions 2026/2027.
Tentu, tuan rumah berharap bisa menyudahi periode sulit tersebut. Hal tersebut tentu tidak mudah, mengingat Villarreal memiliki jadwal padat.
Kendati demikian, pelatih anyar mereka, Inigo Perez punya catatan bagus ketika menghadapi Real Betiz. Dalam lima pertemuan sebelumnya sebagai pelatih, ia belum pernah kalah dengan catatan satu kemenangan dan empat hasil imbang
Di kubu lawan, Real Betis justru sedang menikmati awal musim yang positif. Tim berjulukkan Los Verdiblancos itu mencatatkan empat kemenangan dari lima pertandingan kompetitif, termasuk kemenangan 1-0 atas Real Madrid pada laga Liga Spanyol terakhir.
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Tim asuhan Manuel Pellegrini itu kemudian menunjukkan mentalitas kuat ketika menghadapi Lille di Liga Champions. Real Betis menang 3-2 atas klub asal Prancis tersebut.
Hasil tersebut membuat kepercayaan diri Real Betis semakin meningkat. Mereka kini berada di posisi ketujuh klasemen Liga Spanyol dan berjarak enam poin dari Barcelona yang sedang memimpin klasemen.
Dari sisi komposisi pemain, Villarreal kemungkinan tidak diperkuat Carlos Romero dan Juan Foyth. Peter Gulacsi juga berpeluang menjalani debutnya di La Liga setelah dipercaya tampil ketika menghadapi Dortmund.
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