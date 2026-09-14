iPad Kini Punya WhatsApp dengan Sidebar Mirip Mac

JawaPos.com - WhatsApp mulai memperluas tampilan antarmuka baru untuk pengguna iPad. Setelah melewati beberapa tahap pengujian beta, aplikasi perpesanan tersebut kini mulai menghadirkan sidebar baru yang memiliki desain serupa dengan WhatsApp versi Mac.

Perubahan ini menjadi bagian dari penyesuaian WhatsApp terhadap desain visual Liquid Glass. Sebelumnya, WhatsApp telah mulai mengadaptasi aplikasi iOS dengan tampilan tersebut sejak Oktober tahun lalu. Namun, penerapannya pada iPad baru memasuki tahap pengujian beta terbatas pada Juni lalu.

Dalam pengujian sebelumnya, perubahan tampilan mencakup sejumlah elemen seperti tab, tombol, hingga menu konteks yang mengikuti gaya Liquid Glass. Kendati demikian, WhatsApp masih mempertahankan bilah navigasi di bagian bawah layar seperti yang digunakan pada iPhone.

Kini, WhatsApp kembali melakukan perubahan yang lebih signifikan pada tata letak aplikasi iPad. Berdasarkan laporan WABetaInfo, sebagian pengguna mulai mendapatkan sidebar baru yang secara default menggantikan bilah tab di bagian bawah.

Sidebar tersebut menggunakan konsep navigasi yang menyerupai WhatsApp versi Mac. Melalui panel ini, pengguna dapat mengakses sejumlah bagian aplikasi secara lebih cepat, mulai dari Chats, Updates, Communities, Calls, Meta AI, hingga berbagai bagian lainnya.

Pengguna juga diberikan opsi untuk menyembunyikan sidebar tersebut. Pilihan ini dapat dimanfaatkan apabila pengguna ingin memberikan ruang lebih besar untuk daftar percakapan maupun tampilan chat yang sedang dibuka.

Keberadaan sidebar memang mengambil sebagian area layar. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak terlalu menjadi persoalan pada iPad karena perangkat memiliki layar yang cukup luas untuk menampilkan sidebar, daftar chat, dan percakapan secara bersamaan.

Meski begitu, pengguna yang lebih menyukai tampilan percakapan yang luas dapat menyembunyikan sidebar. Ketika panel tersebut ditutup, daftar chat dan jendela percakapan akan melebar ke bagian tengah layar sehingga tampilannya tidak terasa terlalu sempit.