WhatsApp Rilis Deretan Fitur Baru, Kini Bisa Daftar Langsung di iPad hingga Edit PDF Tanpa Keluar Aplikasi

JawaPos.com - WhatsApp resmi menghadirkan serangkaian fitur baru yang dirancang untuk membuat komunikasi lintas perangkat semakin praktis.

Pembaruan ini memungkinkan pengguna mendaftarkan akun langsung dari iPad tanpa perlu menghubungkannya ke ponsel, sekaligus membawa peningkatan pada CarPlay, Android Auto, kemampuan mengedit PDF, hingga berbagi lagu ke Status WhatsApp.

Seluruh fitur tersebut mulai diluncurkan secara bertahap dan sudah dapat digunakan oleh pengguna sesuai ketersediaan di masing-masing perangkat.

Dengan pembaruan ini, WhatsApp ingin memberikan pengalaman berkirim pesan yang lebih fleksibel, baik saat bekerja, berkendara, maupun beraktivitas sehari-hari.

"Percakapan paling penting tidak hanya ada di ponsel Anda lagi. Anda sedang mengobrol santai dengan teman-teman di sofa sambil menggunakan iPad, menghubungi keluarga saat pulang kerja, dan beralih antar-aplikasi untuk mengelola pekerjaan dan hari Anda," tulis WhatsApp dalam pengumumannya.

Perusahaan menjelaskan bahwa pengembangan fitur lintas perangkat menjadi fokus utama karena semakin banyak pengguna yang mengakses WhatsApp melalui berbagai perangkat.

Kini Bisa Daftar WhatsApp Langsung dari iPad

Salah satu pembaruan paling signifikan adalah kemampuan membuat akun WhatsApp langsung melalui aplikasi di iPad. Sebelumnya, pengguna iPad harus menautkan aplikasi ke akun yang sudah aktif di ponsel.

WhatsApp mengungkapkan bahwa fitur ini merupakan salah satu permintaan terbesar dari pengguna sejak aplikasi resmi untuk iPad diperkenalkan.