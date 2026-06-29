Android 17 Siapkan Fitur Baru untuk Gamer, HP Lipat Bakal Punya Gamepad Virtual

JawaPos.com - Google tengah menyiapkan fitur baru khusus untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Fitur ini ditargetkan bagi perangkat Android lipat yang mulai populer.

Fitur tersebut diperkirakan hadir di Android 17 dan memungkinkan pengguna bermain game dengan pengontrol virtual. Pengontrol ini muncul langsung di layar tanpa perlu perangkat tambahan.

Seperti dilaporkan oleh GSM Arena, informasi bocor dari mantan jurnalis Google, Mishaal Rahman. Melalui preview yang dibagikannya, fitur bernama Foldable Game Mode dirancang untuk layar perangkat lipat.

Fitur ini memanfaatkan layar perangkat lipat yang dibuka agar bisa digunakan lebih optimal. Jadi pemain dapat merasakan kontrol yang lebih mudah saat bermain.

Pada implementasi awal, layar terbagi dalam dua bagian dengan komposisi 50:50. Bagian atas menampilkan permainan dan bagian bawah berfungsi sebagai pengontrol virtual.

Meski pembagian layar saat ini belum dapat diubah, Google mungkin akan menambahkan opsi penyesuaian di versi berikutnya. Hal ini untuk memberi pengguna kebebasan pengaturan.

Menariknya, pengontrol virtual bekerja di tingkat sistem agar bisa meniru fungsi gamepad fisik. Dengan begitu, game yang sudah dukung kontroler bisa langsung dimainkan tanpa penyesuaian pengembang.

Syaratnya, game harus mendukung tampilan adaptif agar menyesuaikan ukuran saat hanya pakai setengah layar. Ini penting agar permainan tetap nyaman dan tampil optimal.

Gamepad virtual dukung hampir semua tombol standar pada kontroler konsol. Mulai dari D-pad, joystick kiri dan kanan, tombol A, B, X, Y, hingga tombol bahu L1, L2, L3, R1, R2, R3, dan tombol Start.