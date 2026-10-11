Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat.
Setelah melewati hari-hari yang dipenuhi kesibukan atau berbagai persoalan, Pisces sebaiknya tidak terus memaksakan diri menyelesaikan semua urusan tanpa jeda.
Pisces yang terbiasa memikirkan banyak hal terkadang sulit melepaskan diri dari persoalan meskipun waktu istirahat sudah tiba.
Karena itu, cobalah mengurangi aktivitas yang membuat pikiran terus bekerja, terutama menjelang waktu tidur.
Menjauh sejenak dari layar ponsel, membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menikmati suasana rumah dengan lebih santai dapat membantu menciptakan rutinitas malam yang nyaman.
Jangan merasa bersalah ketika memilih beristirahat di tengah kesibukan, sebab tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas.
Kebiasaan makan juga perlu diperhatikan agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi meskipun jadwal harian terasa padat.
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Jawa Pos
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