Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

JawaPos.com - Brighton Hove Albion akan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Duel bertajuk M23 itu dijadwalkan berlangsung di Amex Stadium, Minggu (18/10) pukul 20.00 WIB.

Brighton datang dengan modal impresif setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Kauno Zalgiris pada laga pertama fase Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi lima pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Performa positif itu melengkapi hasil apik Brighton di kompetisi domestik. Tim berjuluk The Seagulls itu saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027 dengan koleksi 13 poin dari enam pertandingan awal musim ini.

Catatan positif itu menunjukkan konsistensi yang membuat Brighton layak diperhitungkan. Mereka juga tercatat hanya menelan satu kekalahan dalam 10 pertandingan kompetitif sejauh musim 2026/2027, dengan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Produktivitas di kandang menjadi modal lain bagi Brighton untuk menghadapi Crystal Palace, rival sekotanya tersebut. Mereka telah mencetak 16 gol dalam lima pertandingan kompetitif di Amex Stadium musim ini, sebuah catatan yang berpotensi menyulitkan pertahanan sang rival.

Di kubu lawan, Crystal Palace datang dengan situasi yang tidak sepenuhnya ideal setelah gagal mempertahankan catatan tak terkalahkan di kompetisi Eropa. Tim berjuluk The Eagles itu menelan kekalahan 2-3 dari Lyon dalam pertandingan Liga Europa, sekaligus mengakhiri rangkaian tiga laga tanpa kekalahan di semua kompetisi.

Sebelum kekalahan tersebut, Crystal Palace sempat menunjukkan perkembangan dengan mengalahkan Nottingham Forest 3-1 di Liga Inggris. Hasil itu membuka peluang bagi tim asuhan Pierre Sage untuk meraih dua kemenangan liga secara beruntun.

Namun, Crystal Palace memiliki pekerjaan rumah untuk menghentikan laju Brighton. Terutama jika melihat perbedaan performa kedua tim belakangan ini, di mana The Seagulls tampil sangat perkasa.