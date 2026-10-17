Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

JawaPos.com – Persib Bandung menjamu Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam. Macan Putih bertekad mencuri poin, tetapi pelatih Marcos Reina mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan tuan rumah.

Persik Kediri memiliki waktu persiapan hampir sepekan menjelang pertandingan tersebut. Sebaliknya, Persib Bandung hanya mempunyai waktu pemulihan sekitar empat hari setelah menghadapi Dewa United Banten FC.

Secara teori, kondisi itu bisa menjadi keuntungan bagi Persik. Namun, Marcos Reina menilai jadwal padat bukan jaminan Maung Bandung akan kehilangan daya saing.

Pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti kedalaman skuad Persib yang memiliki banyak pemain berkualitas. Rotasi yang dilakukan pelatih Igor Tolic juga berpotensi menjaga kebugaran tim di tengah jadwal pertandingan yang rapat.

“Mereka bermain setiap tiga atau empat hari. Itu sangat sulit dan pasti membuat pemain lebih kelelahan. Namun, pada saat yang sama, mereka didukung kedalaman skuat yang sangat kuat dengan banyak pemain berkualitas,” ujar Marcos Reina dilansir iLeague.

Penampilan pemain pelapis Persib saat menghadapi Dewa United menjadi salah satu perhatian Marcos. Menurut dia, kualitas pemain yang merata membuat Maung Bandung tetap berbahaya meski tidak selalu menurunkan komposisi utama.

Selain itu, Persib memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Dukungan Bobotoh diyakini bisa meningkatkan motivasi para pemain untuk meraih hasil maksimal.

Status Persib sebagai juara bertahan tiga musim beruntun juga menjadi tantangan tersendiri bagi Persik. Pengalaman dan mentalitas juara Maung Bandung membuat tim tamu harus tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, Marcos memastikan kondisi Persik cukup baik menjelang lawatan ke Bandung. Perkembangan permainan dan suasana ruang ganti yang kondusif menjadi modal bagi Bayu Otto dan rekan-rekannya.