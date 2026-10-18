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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

Arsenal bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest di Liga Premier. The Gunners ingin mempertahankan tren positif, tetapi ketajaman lini serang mereka akan diuji oleh pertahanan tuan rumah. (Instagram/@arsenal) - Image

Arsenal bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest di Liga Premier. The Gunners ingin mempertahankan tren positif, tetapi ketajaman lini serang mereka akan diuji oleh pertahanan tuan rumah. (Instagram/@arsenal)

JawaPos.com - Arsenal akan bertandang ke City Ground pada Minggu untuk menutup rangkaian pertandingan Liga Premier akhir pekan ini. Tim asuhan Mikel Arteta bertekad mempertahankan awal musim yang kuat sekaligus menjaga posisi mereka dalam persaingan perebutan gelar.

Meski belum konsisten mencapai performa terbaik seperti ketika meraih gelar juara musim lalu, Arsenal telah mengumpulkan lima kemenangan dari enam pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat mereka tetap berada di jalur persaingan.

The Gunners menempati posisi kedua klasemen menjelang akhir pekan. Dengan Manchester City yang berpotensi menghadapi pengurangan poin, Arsenal bahkan bisa memperbaiki posisi mereka tanpa harus mengejar ketertinggalan besar di lapangan.

Sementara itu, Nottingham Forest masih berusaha mengubah penampilan yang menjanjikan menjadi kemenangan. Tim asuhan Oliver Glasner berada di bagian bawah klasemen dan membutuhkan tambahan poin untuk menghindari situasi yang semakin sulit.

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal

Melansir Sports Illustrated, Arsenal belum menemukan ritme permainan yang benar-benar konsisten sejak kekalahan dari Brighton. Namun, mereka tetap mampu meraih hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

The Gunners bangkit dari awal yang lambat untuk mengalahkan Leeds, sebelum mengamankan kemenangan meyakinkan atas Lille di Liga Champions.

Sebaliknya, Nottingham Forest memasuki pertandingan ini dengan keinginan kuat untuk bangkit setelah menelan kekalahan beruntun dari Coventry City dan Crystal Palace.

Kekalahan dari Palace menjadi hasil yang sangat mengecewakan. Forest sebenarnya mengendalikan sebagian besar babak pertama, tetapi sejumlah peluang gagal dimaksimalkan sebelum mereka akhirnya dihukum karena kurang tajam dalam penyelesaian akhir.

Catatan pertemuan terbaru juga menunjukkan bahwa Arsenal berpotensi menghadapi pertandingan sulit di City Ground. The Gunners ditahan imbang tanpa gol dalam dua kunjungan terakhir mereka ke markas Forest.

Editor: Edi Yulianto
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