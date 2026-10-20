Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 20 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Selasa, 20 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur aktivitas secara seimbang dan memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memulihkan energi.
Kesibukan pekerjaan maupun persoalan pribadi terkadang membuat Pisces terlalu fokus pada hal-hal yang harus diselesaikan hingga terlambat menyadari munculnya rasa lelah.
Pisces sebaiknya mulai membangun rutinitas yang lebih teratur agar berbagai kegiatan tidak menghabiskan seluruh waktu dan tenaga dalam sehari.
Susun jadwal berdasarkan kebutuhan yang paling penting dan sisipkan waktu istirahat di antara aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.
Jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk dalam waktu lama, cobalah berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan gerakan peregangan secara berkala.
Mengubah posisi tubuh dan bergerak sejenak dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada di tempat yang sama.
Selain memperhatikan aktivitas fisik, Pisces perlu memastikan kebutuhan cairan dan asupan makanan tetap terpenuhi.
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Jawa Pos
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