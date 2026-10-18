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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

Juventus menjamu Lazio di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A 2026/2027, dengan Biancocelesti membawa rekor belum terkalahkan dalam enam pertandingan awal musim. (Lazio) - Image

Juventus menjamu Lazio di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A 2026/2027, dengan Biancocelesti membawa rekor belum terkalahkan dalam enam pertandingan awal musim. (Lazio)

JawaPos.com — Juventus menghadapi ancaman kehilangan poin ketika menjamu Lazio pada lanjutan Serie A 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Senin (19/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Biancocelesti datang dengan catatan belum terkalahkan dalam enam pertandingan liga, sementara Bianconeri masih kesulitan menemukan konsistensi meski baru meraih kemenangan penting di kompetisi Eropa.

Pertandingan Juventus vs Lazio diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki momentum berbeda menjelang pertemuan tersebut.

Lazio unggul lima poin atas Juventus di klasemen sementara Serie A, sehingga duel ini menjadi kesempatan tuan rumah memangkas ketertinggalan sekaligus menghentikan laju impresif tim tamu.

Juventus Sedang Percaya Diri di Eropa, Mengapa Justru Kesulitan di Serie A?

Juventus sebenarnya memiliki modal positif setelah mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 dalam pertandingan Liga Europa, Kamis (15/10/2026).

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena pasukan Luciano Spalletti berhasil membalikkan keadaan sekaligus mempertahankan rekor sempurna mereka di kompetisi Eropa.

Bianconeri kini mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan setelah sebelumnya menghancurkan NEC Nijmegen dengan skor telak 5-0 di Turin.

Produktivitas tersebut memperlihatkan kemampuan lini serang Juventus ketika berhasil memaksimalkan peluang dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Namun, performa mengesankan di Eropa belum sepenuhnya terlihat dalam persaingan domestik yang semakin ketat.

Editor: Banu Adikara
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