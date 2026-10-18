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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

Olympique Lyonnais memburu kemenangan atas OGC Nice di Groupama Stadium pada pekan ketujuh Ligue 1 2026/2027 demi membuka peluang menembus tiga besar klasemen. (Lyon) - Image

Olympique Lyonnais memburu kemenangan atas OGC Nice di Groupama Stadium pada pekan ketujuh Ligue 1 2026/2027 demi membuka peluang menembus tiga besar klasemen. (Lyon)

JawaPos.com — Prediksi skor Lyon vs Nice pada pekan ketujuh Ligue 1 2026/2027 mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 1-0 di Groupama Stadium, Senin (19/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Olympique Lyonnais memburu tiga poin untuk membuka peluang menembus tiga besar klasemen, sedangkan OGC Nice berambisi melanjutkan kebangkitan setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pasukan Paulo Fonseca setelah mengalami kekalahan pertama di kompetisi domestik musim ini.

Lyon harus segera bangkit dari kekalahan 1-2 melawan Lens, sementara Nice datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan Strasbourg dengan skor identik.

Lyon saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara Ligue 1 setelah enam pertandingan. Sebaliknya, Nice berhasil naik ke posisi kesembilan berkat peningkatan performa dalam dua pekan terakhir.

Lyon Ingin Bangkit setelah Kekalahan Perdana di Ligue 1

Olympique Lyonnais menghadapi Nice dengan misi mengembalikan momentum kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas Ligue 1.

Kekalahan 1-2 dari Lens pada pertandingan sebelumnya menjadi peringatan bagi skuad Paulo Fonseca setelah mengawali musim tanpa kekalahan dalam lima pertandingan.

Lyon sebenarnya menunjukkan konsistensi cukup menjanjikan dengan mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang sebelum takluk dari Lens.

Namun, gol yang mereka terima pada menit ke-36 menjadi kebobolan paling awal sepanjang perjalanan mereka di Ligue 1 musim ini.

Editor: Banu Adikara
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