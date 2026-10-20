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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 20 Oktober 2026: Asah Kreativitas dan Perbaiki Strategi

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces berpeluang mengembangkan potensi profesional melalui ide-ide segar dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Pendekatan yang kreatif serta komunikasi yang penuh pertimbangan dapat membantu Pisces menghadapi pekerjaan yang membutuhkan pemikiran fleksibel, penyusunan konsep, maupun penyelesaian masalah.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat pekerjaan yang belum menunjukkan kemajuan sesuai harapan, Pisces sebaiknya meluangkan waktu untuk memeriksa kembali proses yang sedang berjalan.

Jangan langsung menyimpulkan bahwa keterlambatan merupakan pertanda kegagalan karena hambatan tersebut mungkin muncul akibat informasi yang belum memadai atau koordinasi yang kurang efektif.

Perhatikan setiap tahapan pekerjaan untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau disederhanakan.

Setelah menemukan sumber persoalannya, susun langkah lanjutan yang masuk akal agar pekerjaan dapat kembali berjalan tanpa menambah beban yang tidak diperlukan.

Pisces juga perlu menjaga hubungan profesional dengan rekan kerja melalui komunikasi yang terbuka dan terarah.

Editor: Novia Tri Astuti
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