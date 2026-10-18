Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

Persebaya Surabaya tetap optimistis meraih tiga poin melawan PSS Sleman meski Francisco Rivera belum siap tampil pada pekan kelima Super League 2026/2027. (Instagram @cachisrivera)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tetap membidik tiga poin meski Francisco Rivera dan Matheus Lagoa belum siap tampil menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).
Pelatih Bernardo Tavares optimistis Green Force mampu mengatasi tantangan tersebut, sekalipun tim tamu datang dengan modal kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar.
Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Persebaya Surabaya untuk mempertahankan momentum positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.
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Bermain di hadapan Bonek dan Bonita, pasukan Bernardo Tavares bertekad memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah.
Persebaya Surabaya menghadapi persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan melawan PSS Sleman karena beberapa anggota skuad masih menjalani pemulihan.
Francisco Rivera, Matheus Lagoa, dan Alfan Suaib menjadi nama yang kondisinya mendapat perhatian khusus dari tim pelatih.
Absennya sejumlah pemain tersebut tentu menjadi tantangan bagi Bernardo Tavares dalam menyusun komposisi terbaik untuk menghadapi Super Elja.
Apalagi, PSS Sleman baru saja menunjukkan peningkatan performa melalui kemenangan meyakinkan pada pertandingan sebelumnya.
Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut tidak ingin menjadikan persoalan kebugaran pemain sebagai alasan untuk menurunkan target kemenangan.
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