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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Intuisi Tajam, Waktu untuk Menata Diri

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Rabu, 21 Oktober 2026, menyoroti pentingnya memahami perasaan sendiri, menjaga hubungan dengan orang terdekat, dan menyelesaikan urusan yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh.

Sejumlah persoalan mungkin membuat Pisces lebih banyak berpikir sebelum bertindak, tetapi mengambil jeda untuk mengevaluasi keadaan dapat membantu Anda menentukan langkah yang lebih tepat tanpa terburu-buru.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Rabu, 21 Oktober 2026.

Asmara

Pisces perlu lebih peka terhadap kebutuhan emosional diri sendiri maupun pasangan agar hubungan tetap terasa nyaman.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, perbedaan pemahaman mungkin muncul ketika masing-masing memiliki harapan yang belum disampaikan secara terbuka.

Jangan langsung menganggap perubahan suasana hati pasangan sebagai tanda bahwa hubungan sedang bermasalah.

Cobalah membicarakan hal yang mengganjal dengan tenang dan berikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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