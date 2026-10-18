Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

Selebrasi Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer usai membobol gawang The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- diprediksi akan susah payah meraih kemenangan atas tamunya.
Persib akan menjamu Persik di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10/2026) dengan kick-off pukul 19.00 WIB. Bagi Pangeran Biru, ini akan menjadi pertandingan yang berat karena padatnya agenda yang sedang mereka lalui bulan ini.
Persib tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Persik. Pasalnya, Pangeran Biru baru memainkan laga melawan Cong Viettel pada Rabu (14/10) lalu. Dalam laga tersebut, tim asuhan Igor Tolic sukses meraih kemenangan tipis 1-0.
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Pertandingan melawan Persik juga menjadi laga penting bagi Persib untuk kembali ke jalur kemenangan. Pada pertandingan terakhirnya di liga domestik, Pangeran Biru bermain imbang 2-2 kontra Dewa United.
Persib sedang terkunci di posisi kesembilan dengan koleksi tujuh poin, sama seperti Persik yang menempati posisi ketujuh. Karena itu, Pangeran Biru wajib meraih tiga poin untuk memperbaiki posisinya di papan klasemen sementara.
Persib punya peluang terbuka untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut. Mereka memiliki catatan positif dalam pertandingan kandang sepanjang musim ini di kompetisi Super League, karena belum terkalahkan dengan rincian satu kemenangan dan satu hasil imbang.
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Meski demikian, Persib tidak bisa anggap remeh Persik. Pasalnya, tim berjuluk Macan Putih itu datang ke Bandung dengan kepercayaan diri tinggi.
Persik belum terkalahkan di tiga laga terakhir dengan mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang. Pada laga terakhirnya, Macan Putih berhasil menumbangkan Madura United dengan skor 2–0. Hasil tersebut tentu menjadi motivasi ekstra bagi para pemain untuk mempertahankan tren positifnya.
Pelatih Persib, Igor Tolic, mengakui kualitas Persik. Ia mengungkapkan bahwa calon lawannya itu memiliki organisasi permainan yang rapi mulai dari lini pertahanan hingga lini serang.
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