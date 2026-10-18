Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Manchester United menghadapi Leeds United di Elland Road dalam situasi sulit. Lisandro Martínez berpeluang dicoret dari susunan pemain inti setelah kontroversi dengan manajemen klub. (Instagram/@manutd)
JawaPos.com - Manchester United jarang menikmati kunjungan ke Elland Road untuk menghadapi rival sengit mereka, Leeds United. Namun, pertandingan pada Minggu ini datang pada waktu yang kurang ideal bagi Setan Merah.
Manchester United tengah berada dalam situasi krisis. Tim asuhan Michael Carrick menempati posisi ke-13 klasemen menjelang akhir pekan dan telah lebih dari sebulan tidak meraih kemenangan di semua kompetisi.
Ketegangan semakin memuncak setelah kekalahan di Liga Champions melawan Atletico Madrid. Seusai pertandingan tersebut, bek Lisandro Martinez secara terbuka melontarkan kritik terhadap jajaran manajemen klub.
Meski Martinez telah menerima hukuman resmi, dampak dari insiden tersebut diperkirakan tidak akan langsung menghilang. Komentarnya menjadi gambaran bahwa suasana di ruang ganti United belum sepenuhnya harmonis.
Kunjungan ke Elland Road yang dikenal memiliki atmosfer penuh tekanan pun berpotensi menjadi ujian berat bagi Carrick dan anak asuhnya.
Sementara itu, Leeds United asuhan Daniel Farke menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang musim ini. Setelah membuat Arsenal kesulitan pada akhir pekan lalu, tuan rumah akan berusaha melanjutkan momentum tersebut sekaligus memperkuat peluang mereka bersaing memperebutkan tiket kompetisi Eropa.
Melihat kesulitan yang dialami United belakangan ini, pertandingan sulit lainnya tampaknya menanti tim tamu.
Melansir Sports Illustrated, musim lalu, Leeds berhasil menahan Manchester United dengan skor 1-1 di Elland Road sebelum mengalahkan rival mereka di Old Trafford pada penghujung musim.
Kini, Leeds terlihat lebih kuat dibandingkan musim sebelumnya. Sejumlah rekrutan cerdas pada bursa transfer musim panas turut membantu mereka membangun performa yang lebih solid.
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