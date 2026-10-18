Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10/2026), dengan sepak mula pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk melanjutkan catatan positif sekaligus menjawab kritik terhadap permainan mereka.

Sementara itu, PSS Sleman datang dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah meraih kemenangan meyakinkan atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Persebaya belum terkalahkan dalam empat pertandingan yang telah dijalani musim ini.

Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Catatan itu menunjukkan bahwa mereka cukup konsisten dalam mengamankan poin, meski masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah produktivitas lini depan.