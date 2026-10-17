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Dimas Choirul
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (dok. pribadi Bhima) - Image

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (dok. pribadi Bhima)

JawaPos.com – Ancaman downgrade klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market terus jadi sorotan.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti aksi akuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) sebagai salah satu sebabnya.

"Akuisisi saham Bayan salah satu indikator bagaimana transparansi dan perlindungan investor minoritas bukan prioritas utama,” ujar Bhima dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Ia menjelaskan, Rencana downgrade yang disampaikan Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan sekadar persoalan administrasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) semata.

Menurut Bhima, sejak kebijakan pembekuan sementara MSCI pada 27 Januari 2026, perubahan di aturan bursa hanya dilakukan secara administratif, sementara praktiknya makin jauh dari ideal.

"Tidak ada punishment atau sanksi yang berat buat perusahaan yang melakukan praktik terlarang di bursa," jelas Bhima.

Selain itu, lanjut Bhima, Danantara yang ingin membeli saham BEI dalam konteks demutualisasi bursa juga menambah beban penilaian independensi bursa saham.

Padahal, kata dia, Danantara merupakan entitas pencadang yang didukung oleh negara. "Danantara bagaimanapun state backup entity," kata dia.

Karena itu, rencana MSCI ini dinilainya merupakan persoalan yang sangat serius karena Indonesia yang terancam turun ke standalone market.

Bhima menjelaskan, dampak dari kebijakan ini akan memicu dana asing keluar dalam jumlah yang masif.

Editor: Bayu Putra
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