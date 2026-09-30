Waspada Akhir September! 8 Weton Ini Diprediksi Hadapi Kondisi Serba Kekurangan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai gambaran mengenai karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Tidak sedikit pula yang menghubungkannya dengan kondisi rezeki, pekerjaan, maupun keuangan.

Memasuki penghujung September, sejumlah ramalan menyebut beberapa weton akan menghadapi masa yang cukup menantang. Kondisi tersebut digambarkan melalui berbagai bentuk keterbatasan, terutama dalam hal finansial dan kebutuhan sehari-hari.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Gambaran mengenai masa sulit tersebut dapat dimaknai sebagai pengingat agar seseorang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengelola pengeluaran.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat delapan weton yang disebut menghadapi ujian berupa kekurangan di berbagai sisi pada penghujung September. Berikut daftarnya:

1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki neptu 12 dan dalam gambaran tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan pribadi yang teliti serta berhati-hati dalam mengatur berbagai hal, termasuk keuangan.

Mereka cenderung tidak mudah menghamburkan uang untuk sesuatu yang dianggap kurang penting. Kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan juga membuat pemilik weton ini digambarkan memiliki persiapan ketika kondisi finansial mulai mengetat.

Saat pengeluaran meningkat di penghujung bulan, mereka biasanya lebih memilih menggunakan simpanan yang sudah dipersiapkan daripada melakukan pembelian secara impulsif.

Sikap penuh perhitungan tersebut membuat mereka digambarkan mampu menghadapi periode sulit dengan lebih tenang.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 14. Dalam kepercayaan tradisional, weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain dan mudah membangun hubungan dengan lingkungan sekitar.