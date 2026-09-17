8 Kebiasaan Hidup Hemat Tanpa Terlihat Kekurangan Menurut Psikologi

Kebiasaan hidup hemat tanpa terlihat kekurangan menurut psikologi./Magnific/ pressfoto
JawaPos.com - Hidup hemat tercermin dari kebiasaan sederhana yang diterapkan orang cerdas tanpa membuat mereka terlihat kekurangan.
Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak orang mulai menerapkan kembali kebiasaan hemat ala generasi terdahulu.
Kebiasaan hemat sering dianggap sebagai sikap pelit, padahal sebenarnya merupakan pola hidup yang sehat secara finansial.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (17/9), berikut delapan kebiasaan psikologi hidup hemat yang biasa diterapkan orang cerdas tanpa terlihat kekurangan secara finansial.
1. Menunda pembelian yang tidak mendesak
Orang yang hidup hemat biasanya menguasai seni menunda pembelian barang yang sebenarnya tidak mendesak.
Mereka sering menerapkan aturan menunggu selama dua hari sebelum benar-benar memutuskan membeli sesuatu.
Kebiasaan ini membantu mereka mengamati apakah keinginan tersebut benar-benar penting atau hanya dorongan sesaat.
Menunggu sejenak sering membuat keinginan tersebut memudar dengan sendirinya tanpa perlu dibeli sama sekali.
2. Menyiapkan makanan lebih awal
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